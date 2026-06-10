Nachhaltigkeit in der Seniorenverpflegung: GreenSign Institut zertifiziert den Bezirksverband AWO Pfalz
Das GreenSign Institut, führender Zertifizierer für Nachhaltigkeit, hat den Bezirksverband AWO Pfalz erfolgreich für sein nachhaltiges Engagement in der Seniorenverpflegung zertifiziert.
Ganzheitliche Prüfung an sieben Standorten
Der Zertifizierungsprozess des GreenSign Instituts basiert auf einem umfassenden Kriterienkatalog, der an internationalen Standards wie EMAS, DIN ISO 14001 und ISO 26000 ausgerichtet ist. Im Mittelpunkt standen die drei Kernsäulen der Nachhaltigkeit, die auch fest im Leitbild der AWO Pfalz verankert sind. Nach einer digitalen Bestandsaufnahme folgte das entscheidende Vor-Ort-Audit an insgesamt sieben Standorten der AWO Pfalz (darunter Pirmasens, Zweibrücken und Jockgrim). Ein unabhängiger GreenSign Auditor prüfte die Maßnahmen direkt in den Küchen der Einrichtungen.
Messbare Erfolge in der Praxis
Die AWO Pfalz hat ihre Küchenprozesse systematisch optimiert. Zu den erfolgreich umgesetzten Maßnahmen gehören eine spürbare Reduzierung von Lebensmittelabfällen sowie eine klimafreundlichere und gesündere Gestaltung der Speisenpläne. Durch den gezielten Einsatz von Gemüse und Hülsenfrüchten als Ersatz für Fleisch und tierische Produkte entsprechen zwei Menülinien nun sogar den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Unterstützt wurde der Träger auf diesem Weg von den Branchenexperten von CHEFS VALUE, die mit ihrer Küchenmanagement-Software JOMOsoft und gezielten Mitarbeiterschulungen wertvolle Echtzeitdaten für den Zertifizierungsprozess lieferten.
„Das Thema Nachhaltigkeit ist in der Seniorenverpflegung oft schwer zu vermitteln und zu messen“, erklärt Markus Broeckmann, Geschäftsführer des Bezirksverbands AWO Pfalz. „Für uns ist es ein riesiger Erfolg, dass wir das gesamte Team an Bord haben. Durch die GreenSign Gastro Zertifizierung können wir unser Engagement nun transparent nach außen kommunizieren und aufzeigen, was wir gemeinsam erreicht haben.“
Zertifizierung als Startpunkt für einen gelebten Prozess
Das GreenSign Institut, dessen Zertifizierungsprogramme unter anderem vom Umweltbundesamt und der Stiftung Warentest empfohlen werden, bringt seine langjährige Expertise aus der Hotellerie zunehmend in weitere Branchen mit hohen logistischen und qualitativen Anforderungen ein. Das Projekt mit der AWO Pfalz zeigt exemplarisch, wie die Transformation in der Gemeinschaftsverpflegung gelingen kann.
„Für uns ist die Übergabe des Zertifikats kein Schlusspunkt, sondern der Beginn einer langfristigen Entwicklung“, betont Anne Schiefer, Geschäftsführerin des GreenSign Instituts. „Nachhaltigkeit ist ein dynamischer Prozess. Mit der Zertifizierung wird die AWO Pfalz zudem Teil unserer wachsenden GreenSign Community. Wir bringen zertifizierte Unternehmen zusammen, um einen wertvollen Austausch, neue Impulse und gegenseitige Partnerschaften im Sinne einer nachhaltigen Zukunft zu fördern.“
Weitere Informationen zum GreenSign Gastro Zertifizierungsprozess und den Ergebnissen im Video (Quelle: CHEFS VALUE): https://www.youtube.com/watch?v=CjAha2zg1pc