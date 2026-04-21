Nachhaltigkeit im Serviced Apartment Markt: GreenSign und Apartmentservice kooperieren
Das GreenSign Institut und Apartmentservice starten eine strategische Partnerschaft. Die Kooperation integriert das GreenSign Zertifizierungsprogramm sichtbar auf apartmentservice.de und weist zertifizierte Häuser im Buchungsvorgang aus.
Nachhaltigkeit wird auf der Plattform sichtbar
Apartmentservice ist seit über 25 Jahren im Segment Serviced Apartments im DACH-Raum tätig. Im Rahmen der Kooperation integriert das Unternehmen das GreenSign Zertifizierungsprogramm über eine Filterfunktion auf apartmentservice.de. Zertifizierte Betriebe werden dort klar ausgewiesen. Apartmentservice empfiehlt die Zertifizierung als transparenten Nachweis nachhaltiger Betriebsführung an seine Partnerhäuser.
„Der Markt für Serviced Apartments professionalisiert sich zunehmend. Nachhaltigkeit ist dabei längst ein zentraler Qualitäts- und Wettbewerbsfaktor. Als Plattform sehen wir es als unsere Verantwortung, geprüfte Standards transparent abzubilden und engagierten Betrieben eine klare, glaubwürdige Positionierung zu ermöglichen. Mit der Integration von GreenSign schaffen wir Verbindlichkeit, Vergleichbarkeit und echte Orientierung im Buchungsprozess, für Betreiber ebenso wie für Gäste“, erläutert Inhaberin Anett Gregorius die Bedeutung dieser Kooperation.
Transparenz im Buchungsvorgang und Datenpflege
Zertifizierte Betriebe können ihr GreenSign künftig prominent auf der Plattform und direkt im Buchungsvorgang anzeigen lassen. Ein wichtiger Fokus liegt auf der Datenqualität: Partner, die bereits GreenSign-zertifiziert sind, können ihre Einträge auf apartmentservice.de ab sofort aktualisieren und um aktuelle Nachhaltigkeitsdaten ergänzen. Dies garantiert Gästen eine verlässliche Entscheidungsgrundlage bei der Buchung und hebt engagierte Betriebe im Wettbewerb hervor.
Praxisbeispiel: Die Adapt Apartments
Wie die Umsetzung in der Praxis aussieht, zeigen die Adapt Apartments an Standorten wie Wetzlar oder Gießen. Diese Häuser sind nach dem GreenSign-Standard geprüft und werden auf der Plattform mit ihrem zertifizierten Status präsentiert. Für Gäste, insbesondere für Geschäftsreisende und Langzeitgäste, schafft dies die notwendige Transparenz und Orientierung. Die Zertifizierung bewertet ökologische, soziale sowie ökonomische Maßnahmen anhand klar definierter Kriterien und macht das Engagement der Betreiber glaubwürdig sichtbar.
Gelebtes Commitment durch GreenSign Office Zertifizierung
Um die eigene Überzeugung zu bekräftigen, hat sich auch das Büro von Apartmentservice der GreenSign Office Zertifizierung unterzogen. Unter der Leitung von Nachhaltigkeitsbeauftragter Julia Rieke wurden Maßnahmen wie Ökostrom, die Wahl zertifizierter Lieferanten und ein optimierter Materialeinsatz umgesetzt.
„Serviced Apartments gewinnen stark an Bedeutung, wobei Nachhaltigkeit zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor wird“, erklärt Suzann Heinemann, Geschäftsführerin des GreenSign Instituts. „Durch die Partnerschaft mit Apartmentservice erreichen wir Betreiber, Projektentwickler sowie Investoren und stärken gemeinsam die Transparenz im Markt. Die zusätzliche Zertifizierung des eigenen Büros zeigt, dass Nachhaltigkeit dort konsequent umgesetzt wird.“
Gemeinsam für mehr Transparenz im Markt
Mit der Kooperation reagieren beide Partner auf die steigende Nachfrage nach geprüften Nachhaltigkeitsstandards im Serviced-Apartment-Segment. Die Verknüpfung von Zertifizierung und Buchungsplattform schafft strukturelle Sichtbarkeit für nachhaltig wirtschaftende Betriebe. Betreiber erhalten einen klar definierten Rahmen für ihre Positionierung im Markt. Gäste profitieren von transparenter Kennzeichnung geprüfter Standards im Buchungsprozess.
Über Apartmentservice
Apartmentservice ist die erste unabhängige Vermittlungsagentur für Serviced Apartments in Deutschland und seit 25 Jahren Experte, Pionier und Vordenker im Segment Apartmentkonzepte. Das Unternehmen ist auf Serviced Apartments und neue Wohnformen wie Co-Living spezialisiert und begleitet Projekte im gesamten DACH-Raum. Über apartmentservice.de können Unterkünfte direkt online oder auf Anfrage gebucht werden, während das Team den gesamten Buchungsprozess betreut. Neben der Vermittlung bündelt Apartmentservice seine Expertise im Consulting, den SO!APART-Veranstaltungen und dem digitalen Fachmagazin SO!APART insight, das ganzjährig aktuelle Marktinformationen und Fachartikel liefert.