Hospitality neu denken – beim GreenSign Future Lab 2025 in Berlin

Wie sieht die Zukunft der Hotellerie aus? Welche Rolle spielt dabei Künstliche Intelligenz? Und wie können nachhaltige Konzepte im Betrieb nicht nur mitgedacht, sondern konsequent umgesetzt werden?Beim GreenSign Future Lab erhalten Hoteliers, Gastronomen und Branchenentscheider praxisnahe, zukunftsweisende Antworten. Vom 1. bis 3. Dezember 2025 lädt GreenSign nach Berlin ein, um gemeinsam mit rund 400 Branchenprofis neue Wege für eine nachhaltige und innovative Hospitality-Branche zu gestalten. Indiskutieren Teilnehmende aktuelle Fragen, wie den Einsatz von KI zur Entlastung der Mitarbeitenden, die Sichtbarkeit in digitalen Kanälen wie ChatBots, die Umsetzung klimafreundlicher Veranstaltungen, eine glaubwürdige Nachhaltigkeitskommunikation, kreislauffähige Betriebsführung, nachhaltige Renovierungskonzepte, die Gestaltung klimafreundlicher Speisekarten sowie Maßnahmen zur Reduktion und Messbarkeit von Lebensmittelabfällen.Das GreenSign Future Lab bietet dabei mehr als nur fachlichen Input. Es ist eine– mit Raum für neue Impulse, gemeinsames Lernen und echte Verbindung.Das Event richtet sich an Hoteliers, Gastronomen, Nachhaltigkeitsexperten und Entscheidungsträger in der DACH-Region, die ihre Betriebe zukunftsorientiert weiterentwickeln möchten.sind bis zum 30. Juni 2025 für 399 EUR (statt regulär 599 EUR) buchbar. Die vergünstigten Tickets gelten ausschließlich für Hoteliers und Gastronomen. Für Supplier stehen gesonderte Partner-Pakete zur Verfügung.Erleben statt nur zuhören: Zu den besonderen Highlights des GreenSign Future Labs zählen Formate, die Nachhaltigkeit nicht nur thematisieren, sondern erlebbar machen. Diebringt frischen Wind auf die Bühne – mit einer Mischung aus Humor, Ernsthaftigkeit und Denkanstößen. Hier zeigen bekannte Gesichter und neue Stimmen, wie Nachhaltigkeit, Gesellschaft und Hotellerie miteinander verbunden sind – inspirierend, unterhaltsam und pointiert.Ein weiteres Highlight ist die Verleihung des. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten und Betriebe, die mit Weitblick, Innovationsgeist und konsequentem Handeln echte Maßstäbe in der nachhaltigen Transformation setzen. Der Award wird in den Kategorien Personality, Product, Restaurant und Hotel vergeben. Bewerbungen sind bis zum 31. Mai 2025 möglich und können direkt über die Veranstaltungsseite eingereicht werden. Über die Gewinner entscheidet ein öffentliches Online Voting ab dem 16. Juni 2025. Für Betriebe, die ihre Leistungen ins Rampenlicht stellen möchten, bietet die Teilnahme die ideale Bühne.Am dritten Veranstaltungstag werden die Teilnehmenden außerdem Teil einer besonderen: Gemeinsam werden im JW Marriott Hotel Berlin 500 Care Bags für die Berliner Tafel e. V. gepackt – gefüllt mit hochwertigen Pflegeprodukten für Menschen in Not. Denn Hygiene ist kein Luxus, sondern ein Grundrecht. Mit dieser Aktion setzt das GreenSign Future Lab ein starkes Zeichen für soziale Verantwortung, Umweltbewusstsein und gemeinschaftliches Handeln. Dank des Partners, der europaweit gesammelte Hotel-Seifen recycelt und in der Werkstatt der Lebenshilfe Nürnberg zu neuen Seifen verarbeitet, steht die Aktion exemplarisch für nachhaltige Kreisläufe. Ergänzt werden die Taschen durch Pflegeprodukte der i+m Naturkosmetik Berlin GmbH sowie weiterer engagierter Partnerunternehmen.„Das GreenSign Future Lab ist für uns mehr als ein Event – es ist ein Raum für echten Austausch, frische Ideen und nachhaltige Impulse. Inspiriert von den Wünschen der Branche haben wir Formate entwickelt, die informieren, berühren und verbinden," berichtet, Event Business Development & Partner Relations Manager bei GreenSign.Mit dem GreenSign Future Lab entsteht eine Plattform, die Menschen, Themen und Lösungen vernetzt. Bereits heute unterstützendas Format, darunter HSMA, Hotel MSSNGR, CHEFS VALUE, GASAG, opensmjle. und Nespresso. Für Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierung, Energie, Nachhaltigkeit, Food & Beverage und Hospitality bietet das Event vielfältige Möglichkeiten zur Positionierung – sowohl digital als auch vor Ort mit eigenem Auftritt und Zugang zu einer engagierten Community.Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter:Die GreenSign Service GmbH fördert aktiv den Austausch und die gemeinsame Innovation in der Tourismus- und Hospitality-Branche, wobei Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht. Mit einer starken Ausrichtung auf Events schafft GreenSign Plattformen, die der Branche Möglichkeiten bieten, sich zu vernetzen und Wissen zu teilen. Erfolgreiche Veranstaltungsformate wie das Green Tourism Camp und das Green Summer Camp haben bereits große Anerkennung gefunden. 