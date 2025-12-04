Kontakt
GreenSign Future Lab 2025 bringt die Branche zusammen und macht nachhaltige Hospitality greifbar

Rund 300 Teilnehmer erlebten drei Tage voller Impulse, Praxiswissen und gemeinsamer Verantwortung. Zugleich zeigte das Event, wie groß der Wille ist, Zukunft aktiv zu gestalten und nachhaltiges Handeln sichtbar und erlebbar zu machen.

Das erste GreenSign Future Lab vom 1. bis 3. Dezember 2025 ist mit großem Erfolg zu Ende gegangen und sendete ein starkes Signal für den Willen, dieses Format als jährliches Branchentreffen zu verankern. Das JW Marriott Berlin wurde zu einem Ort, an dem nachhaltiges Denken, Austausch und Fortschritt im Mittelpunkt standen. Fach- und Führungskräfte aus Hotellerie, Gastronomie und Touristik lobten insbesondere die Vielfalt der Inhalte sowie die direkte Umsetzbarkeit der präsentierten Lösungsansätze.

Fünf Bühnen, 40 Sessions, 60 Speaker – Impulse für eine zukunftsfähige Hospitality 

Auf fünf Bühnen bot das GreenSign Future Lab über 40 Sessions mit 60 renommierten Speakern zu Themen wie künstlicher Intelligenz, ESG, Energieeffizienz, Food Innovation und Dekarbonisierung. Workshops, Paneldiskussionen und interaktive Formate machten Wissen unmittelbar nutzbar und zeigten, wie eng wirtschaftliche Entwicklung und nachhaltige Transformation heute miteinander verknüpft sind.

Suzann Heinemann, Geschäftsführerin der GreenSign Service GmbH, zieht ein klares Fazit: „Die Branche hat gezeigt, wie viel Energie und Expertise in ihr steckt. Das GreenSign Future Lab verbindet Wissen, Mut und gemeinsames Handeln. Diese Mischung brauchen wir, um die Zukunft aktiv zu gestalten. Wir freuen uns, dass dieses Event zu einem festen Treffpunkt wird.“

Gemeinschaft erleben, Verantwortung teilen

Auch die gemeinschaftlichen Formate setzten starke Akzente. Die Sustainability Stand-up Night bot Raum für neue Perspektiven und persönliche Impulse. Die Verleihung des GREEN MONARCH Awards würdigte herausragende nachhaltige Leistungen in der Branche. Ein besonderes Highlight war zudem die Care-Bag-Aktion zugunsten der Berliner Tafel e.V.: Mehrere hundert Taschen mit Hygieneartikeln wurden gemeinsam gepackt und gespendet. Das ist ein kraftvolles Zeichen und war ein wunderbarer Abschluss der Veranstaltung, wie soziale Verantwortung übernommen werden kann.

Ausblick: Fortsetzung 2026 in Berlin 

Das GreenSign Future Lab wird im kommenden Jahr in Berlin stattfinden. Die äußerst positiven Rückmeldungen der Teilnehmer unterstreichen die Relevanz des Formats. Zahlreiche Stimmen aus der Community wünschten sich bereits vor Ort eine Fortsetzung. Auf dieser Basis arbeitet GreenSign nun daran, das Konzept weiterzuentwickeln und erneut einen Raum zu schaffen, der Orientierung bietet, Austausch stärkt und gemeinsames Handeln fördert.

Detaillierte Eventinformationen, Pressematerial und Ansprechpartner für Interviews stehen bereit unter: https://greensign.events/de/events/futurelab

Informationen zur Verleihung des GREEN MONARCH Awards finden Sie hier:

https://greensign.events/de/news-und-presse/verleihung-green-monarch-awards-2025

GreenSign Institut GmbH

Die GreenSign Service GmbH fördert aktiv den Austausch und die gemeinsame Innovation in der Tourismus- und Hospitality-Branche mit dem Schwerpunkt auf nachhaltigem Handeln. Durch praxisnahe Events schafft GreenSign Plattformen, auf denen Fachkräfte vernetzt werden, Erfahrungen teilen und Ideen für die nachhaltige Transformation entwickeln können. Erfolgreiche Formate wie das Green Tourism Camp und das Green Summer Camp haben bereits breite Anerkennung gefunden. Auch die Eventreihe GreenSign Community Circle hat mit ihrem Start in Hamburg und den Fortführungen in Berlin, Düsseldorf und Mainz wichtige Impulse gesetzt.

Das Highlight in 2025 war das GreenSign Future Lab, das vom 1. bis 3. Dezember im JW Marriott Hotel Berlin stattfand. Mit rund 300 Teilnehmern und fünf Bühnen beleuchtete das Future Lab die Zukunft der Nachhaltigkeit in der Tourismus- und Hospitality-Branche. Im Rahmen des Events wurde zudem der GREEN MONARCH Nachhaltigkeitspreis verliehen, der herausragende Akteure in den Kategorien Hotel, Restaurant, Product und Personality auszeichnete.

