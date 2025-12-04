GreenSign Future Lab 2025 bringt die Branche zusammen und macht nachhaltige Hospitality greifbar
Rund 300 Teilnehmer erlebten drei Tage voller Impulse, Praxiswissen und gemeinsamer Verantwortung. Zugleich zeigte das Event, wie groß der Wille ist, Zukunft aktiv zu gestalten und nachhaltiges Handeln sichtbar und erlebbar zu machen.
Fünf Bühnen, 40 Sessions, 60 Speaker – Impulse für eine zukunftsfähige Hospitality
Auf fünf Bühnen bot das GreenSign Future Lab über 40 Sessions mit 60 renommierten Speakern zu Themen wie künstlicher Intelligenz, ESG, Energieeffizienz, Food Innovation und Dekarbonisierung. Workshops, Paneldiskussionen und interaktive Formate machten Wissen unmittelbar nutzbar und zeigten, wie eng wirtschaftliche Entwicklung und nachhaltige Transformation heute miteinander verknüpft sind.
Suzann Heinemann, Geschäftsführerin der GreenSign Service GmbH, zieht ein klares Fazit: „Die Branche hat gezeigt, wie viel Energie und Expertise in ihr steckt. Das GreenSign Future Lab verbindet Wissen, Mut und gemeinsames Handeln. Diese Mischung brauchen wir, um die Zukunft aktiv zu gestalten. Wir freuen uns, dass dieses Event zu einem festen Treffpunkt wird.“
Gemeinschaft erleben, Verantwortung teilen
Auch die gemeinschaftlichen Formate setzten starke Akzente. Die Sustainability Stand-up Night bot Raum für neue Perspektiven und persönliche Impulse. Die Verleihung des GREEN MONARCH Awards würdigte herausragende nachhaltige Leistungen in der Branche. Ein besonderes Highlight war zudem die Care-Bag-Aktion zugunsten der Berliner Tafel e.V.: Mehrere hundert Taschen mit Hygieneartikeln wurden gemeinsam gepackt und gespendet. Das ist ein kraftvolles Zeichen und war ein wunderbarer Abschluss der Veranstaltung, wie soziale Verantwortung übernommen werden kann.
Ausblick: Fortsetzung 2026 in Berlin
Das GreenSign Future Lab wird im kommenden Jahr in Berlin stattfinden. Die äußerst positiven Rückmeldungen der Teilnehmer unterstreichen die Relevanz des Formats. Zahlreiche Stimmen aus der Community wünschten sich bereits vor Ort eine Fortsetzung. Auf dieser Basis arbeitet GreenSign nun daran, das Konzept weiterzuentwickeln und erneut einen Raum zu schaffen, der Orientierung bietet, Austausch stärkt und gemeinsames Handeln fördert.
Detaillierte Eventinformationen, Pressematerial und Ansprechpartner für Interviews stehen bereit unter: https://greensign.events/de/events/futurelab
Informationen zur Verleihung des GREEN MONARCH Awards finden Sie hier:
https://greensign.events/de/news-und-presse/verleihung-green-monarch-awards-2025