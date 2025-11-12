GREEN MONARCH Award Night 2025: Preisverleihung für herausragende Nachhaltigkeit in der Hospitality-Branche
Am 2. Dezember wird das JW Marriott Berlin zum Schauplatz der GREEN MONARCH Award Night, dem Nachhaltigkeitspreis der Hotellerie und Gastronomie. Über 21.000 Stimmen wurden bereits beim öffentlichen Voting abgegeben.
„Mit dem GREEN MONARCH Award möchten wir diejenigen sichtbar machen, die Nachhaltigkeit mit Überzeugung und Mut leben“, sagt Suzann Heinemann, Geschäftsführerin der GreenSign Service GmbH. „Die vielen Bewerbungen und die enorme Beteiligung zeigen, dass sich die Hospitality Branche aktiv für eine nachhaltige Zukunft engagiert.“
Die feierliche Verleihung bildet den emotionalen Höhepunkt des GreenSign Future Lab 2025. Musik und Showeinlagen begleiten den Abend, doch im Rampenlicht stehen die Nominierten und Preisträger des GREEN MONARCH Awards. Moderiert wird die glanzvolle Gala von Sascha Dahlig. Die Eröffnungsrede hält Anja Karliczek, Mitglied des Deutschen Bundestages und ehemalige Bundesministerin für Bildung und Forschung. Nach der Preisverleihung wird bei Musik und Tanz gemeinsam gefeiert.
Die Verleihung wird von starken Partnern unterstützt: HGK präsentiert die Kategorie Restaurant, Swissfeel steht hinter Hotel und das GreenSign Institut hinter Personality. Unter den Gästen werden zahlreiche Vertreter führender Hotelgruppen und Persönlichkeiten aus der Branche erwartet, darunter auch bekannte Gesichter wie Didi Hallervorden und Frank Kessler.
Weitere Informationen und Voting unter: www.greensign.events/the-green-monarch-award