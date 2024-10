Das GreenSign Future Lab ist das neue Nachhaltigkeitsevent für die Hospitality-Branche

Gastgeber dieser Premierenveranstaltung sein.Das GreenSign Future Lab fördert aktiv Nachhaltigkeit in der Hotellerie, Gastronomie, Touristik und ihren Zulieferindustrien. Das wachsende GreenSign Netzwerk hat sich bereits zu einer engagierten Community entwickelt, die Nachhaltigkeit als gemeinsame Mission versteht. Das Event bringt alle zusammen – vom Hospitality-Nachwuchs bis hin zu Branchen-Experten – und bietet eine Plattform, um nachhaltige Innovationen voranzutreiben und den Wissensaustausch zu stärken.Mit dem GreenSign Future Lab wird die Rolle der Stadt Berlin als führende Destination für nachhaltigen Tourismus gestärkt. Das Event bietet Hoteliers, Gastronomen und Touristikern aus der gesamten DACH-Region die Gelegenheit, die Zukunft der Branche aktiv mitzugestalten.Gründerin und CEO des GreenSign Instituts, betont die Bedeutung der Veranstaltung: „Das GreenSign Future Lab ist für mich eine besondere Herzensangelegenheit. Mit diesem neuen Veranstaltungsformat wollen wir der nachhaltigen Entwicklung in der Hospitality-Branche einen Raum geben und den Austausch zu den Themen unserer Zeit fördern. Im Mittelpunkt steht die Vernetzung – nur gemeinsam können wir die Zukunft der Branche nachhaltig gestalten. Das Future Lab bietet eine einzigartige Plattform für Wissenstransfer, Innovation und Kooperation.“Die Veranstalter des GreenSign Future Lab legen großen Wert auf eine umfassend nachhaltige Umsetzung des Events. Eine eigens entwickeltebewertet die nachhaltigen Maßnahmen vor Ort. Die Verpflegung wirdsein, Goodie Bags werden bewusst vermieden, und der Druck von Materialien wird auf ein Minimum reduziert. Vor Ort wird eine konsequente Abfalltrennung durchgeführt, und eine gemeinnützige Aktion rundet das Engagement ab. Dank der zentralen Lage in Berlin-Mitte ist die nachhaltige Anreise einfach möglich, und das Eventhotel, das Green Key zertifizierte, setzt zusätzlich auf umweltschonende Praktiken. So wird das Future Lab zu einem Vorzeigemodell für nachhaltige Veranstaltungen, das nicht nur inhaltlich, sondern auch organisatorisch höchste Standards erfüllt."Wir sind stolz darauf, als Green Key zertifiziertes Hotel nun auch als Austragungsort des GreenSign Future Lab 2025 im Dezember nächsten Jahres zu fungieren. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation in der Hotellerie. Als Teil von Marriott International folgen wir dem weltweiten Nachhaltigkeits- und Sozialprogramm. Damit passen unsere Bestrebungen perfekt zu den Zielen von GreenSign, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem GreenSign Institut und allen Teilnehmern dieses bedeutende Event hier im JW Marriott Hotel Berlin zu gestalten und einen Beitrag zu einer grüneren Zukunft zu leisten. Wir sind überzeugt, dass das GreenSign Future Lab 2025 eine Plattform bieten wird, um innovative Ideen und Lösungen für eine nachhaltigere Zukunft zu diskutieren und zu entwickeln. Als Gastgeber dieses Events freuen wir uns darauf, unsere Gäste in einem Umfeld willkommen zu heißen, das unsere gemeinsamen Werte und unser Engagement für Nachhaltigkeit widerspiegelt.“, erklärt Arne Klehn, General Manager im JW Marriott Berlin.Das dreitägige Event bietet nicht nur spannende Vorträge und Workshops, sondern auch besondere Programmpunkte, die in dieser Form bisher nicht existierten. Am 1. Dezember 2025 startet das GreenSign Future Lab mit einer spannenden Eröffnungsveranstaltung. Der Abend endet mit der Sustainability Standup Night, bei der Teilnehmer und Partner sich selbst offen, unterhaltsam und kreativ präsentieren können.Der zweite Tag steht ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation, bevor am Abend der Höhepunkt des Events folgt: die Award Night mit der Verleihung des neu geschaffenen MONARCH Awards.Der letzte Veranstaltungstag, der 3. Dezember 2025, wird von einer gemeinnützigen Aktion in Berlin gekrönt, die das GreenSign Future Lab als Veranstaltung nicht nur nachhaltig, sondern auch gesellschaftlich relevant macht. Genauere Details zur Aktion werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Der MONARCH Award, benannt nach dem Schmetterling, der für ökologische Balance und Nachhaltigkeit steht, soll ein besonderes Zeichen für herausragendes nachhaltiges Engagement in der Hospitality setzen. Dieser Nachhaltigkeits-Preis wird in vier Kategorien vergeben: Hotel, Restaurant, Product und Personality. Der MONARCH zeichnet nicht nur herausragende Projekte aus, sondern macht Nachhaltigkeit auf greifbare Weise sichtbar.Suzann Heinemann erläutert ihre Idee hinter dem Award: „Mit dem MONARCH wollen wir einen Preis schaffen, der über die Branche hinaus strahlt. Unser Ziel ist es, herausragende Projekte zu würdigen und durch Transparenz ein Zeichen zu setzen. Jeder kann am Voting teilnehmen – so machen wir Nachhaltigkeit erlebbar und zugänglich. Ein Award, der für Glaubwürdigkeit und Wertschätzung steht.“Bewerbungen für den MONARCH sind ab dem ersten Quartal 2025 möglich. Eine hochkarätige Jury wählt die Top 10, und das finale Voting erfolgt öffentlich – die Gewinner werden durch eine Online-Abstimmung ermittelt, die bis einen Tag vor der Preisverleihung läuft.Das Future Lab soll mehr als nur eine Veranstaltung ein – GreenSign sieht sie als eine Bewegung, die die Tourismusbranche nachhaltig prägen wird.Interessierte können sich ab Januar 2025 auf der neuen GreenSign Future Lab Website unter www.greensign.events für das Event anmelden und Tickets erwerben. Vorab ist eine Anmeldung zum Newsletter möglich, um alle Neuigkeiten rund um das Event zu erhalten. GreenSign lädt herzlich dazu ein, sich dieser einzigartigen Veranstaltung anzuschließen und gemeinsam den Wandel in der Hospitality-Branche zu gestalten.