Neue Förderungen für grüne Energie

Seit Anfang des Jahres gibt es wichtige Neuerungen in den Förderprogrammen für grüne Energie. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude-Einzelmaßnahmen (BEG – EM) ist nun aktiv, und das Bundeswirtschaftsministerium ermöglicht großzügige Förderungen für Ökoheizungen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie von diesen Entwicklungen profitieren können und welche Möglichkeiten sich für Sie ergeben.Das neue Jahr startet mit der Einführung der BEG – EM, die Anträge für einzelne Effizienzmaßnahmen ermöglicht. Insbesondere der Heizungstausch kann bereits in Auftrag gegeben werden, und Förderanträge können im Nachhinein eingereicht werden. Mehr Informationen zu den Förderprogrammen finden Sie direkt auf der dafür vorgesehenen Website . Wir finden, es lohnt sich, frühzeitig zu handeln, um von den attraktiven Fördersätzen zu profitieren.Die moderne Photovoltaik-Technologie erlebt einen Boom und soll bis 2030 ihre installierte Leistung von 80 GW auf 215 GW steigern. Bereits jetzt liefern Solaranlagen knapp 12 Prozent der Jahresstromerzeugung. Besonders interessant ist die Möglichkeit, auf dem eigenen Dach Strom zu erzeugen. Auch Mieterinnen und Mieter können durch innovative Modelle von Photovoltaik profitieren, beispielsweise über Mieterstrom.Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Regelungen für die Förderung von Heizungen mit erneuerbaren Energien veröffentlicht. Hauseigentümer können bis zu 70 Prozent der Investitionssumme vom Staat erhalten. Die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) unterstützt den Austausch alter, fossiler Heizungen durch umweltfreundliche Alternativen. Besonders erfreulich ist die soziale Staffelung, die Haushalte mit geringem Einkommen zusätzlich fördert.Verpassen Sie keine wichtigen Informationen rund um die solare Energiewende und die aktuellen Förderprogramme! Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter und bleiben Sie stets informiert über die neuesten Entwicklungen und Chancen für Ihr Zuhause. Die Anmeldung ist einfach und lohnt sich – für Ihre Umwelt und Ihren Geldbeutel.Nutzen Sie die grünen Möglichkeiten des neuen Jahres und machen Sie Ihr Zuhause energieeffizienter! Handeln Sie jetzt und erfahren Sie mehr über die Förderungen, die auf Sie warten. Unser Newsletter liefert Ihnen regelmäßig alle relevanten Informationen direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden und von grüner Energie profitieren!