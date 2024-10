Erneuerbare Energien in Krisenzeiten: Wie Wind, Sonne und Wasser die Energiesicherheit stärken und fossile Abhängigkeit verringern

In Zeiten geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten sind stabile und zuverlässige Energiesysteme von essenzieller Bedeutung. Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die in vielen Regionen stark von politischen und wirtschaftlichen Schwankungen beeinflusst wird, stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Energiesicherheit dar. Erneuerbare Energien bieten hier eine vielversprechende Lösung. Durch den Einsatz sauberer Energiequellen wie Wind, Sonne und Wasserkraft können Länder nicht nur ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern, sondern auch ihre wirtschaftliche und ökologische Resilienz in Krisenzeiten stärken.



Zlatko Pajan, CEO der green consult services GmbH, betont die zunehmende Bedeutung von erneuerbaren Energien für die Energiesicherheit. „In Zeiten geopolitischer Spannungen, wie wir sie aktuell erleben, ist die Unabhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen entscheidend. Erneuerbare Energien ermöglichen es, nicht nur die CO₂-Emissionen zu reduzieren, sondern auch die Abhängigkeit von schwankenden Energiepreisen und unzuverlässigen Lieferketten zu minimieren.“



Fallstudien: Wie Länder auf erneuerbare Energien in Krisenzeiten setzen



Ein eindrucksvolles Beispiel, wie erneuerbare Energien in Krisenzeiten zur Energiesicherheit beitragen können, bietet Island. Aufgrund seiner isolierten Lage und des Mangels an fossilen Brennstoffressourcen war das Land in der Vergangenheit stark von Energieimporten abhängig. Doch durch den konsequenten Ausbau von Geothermie und Wasserkraft ist es Island gelungen, sich nahezu vollständig unabhängig von fossilen Brennstoffen zu machen. Geothermie deckt mittlerweile etwa 90 % des Wärmebedarfs des Landes, während Wasserkraft über 70 % des Stroms liefert. Dies hat das Land widerstandsfähig gegenüber externen Schocks gemacht und ist ein Vorzeigebeispiel für nachhaltige Energiesicherheit.



„Länder wie Island zeigen, wie wichtig es ist, in die richtige Infrastruktur zu investieren“, erklärt Pajan. „Durch den Ausbau erneuerbarer Energien können Staaten langfristig stabilere und sicherere Energiesysteme schaffen, die nicht anfällig für geopolitische Risiken oder wirtschaftliche Krisen sind.“



Ein weiteres Beispiel ist Dänemark, das sich in den letzten Jahrzehnten als führend im Bereich Windenergie positioniert hat. Nachdem das Land in den 1970er Jahren stark von Ölimporten abhängig war, beschloss die dänische Regierung, massiv in Windkraft zu investieren. Heute produziert Dänemark über 50 % seines Stroms aus Windenergie und ist in der Lage, seine Nachbarländer mit überschüssigem Strom zu versorgen. Diese Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen hat Dänemark nicht nur wirtschaftlich widerstandsfähiger gemacht, sondern auch die Energiepreise stabil gehalten, selbst in Zeiten volatiler Märkte.



„Dänemarks Beispiel zeigt, dass die richtigen politischen Weichenstellungen und Investitionen in erneuerbare Energien langfristige Vorteile bringen. Gerade in Krisenzeiten zahlt sich das aus“, ergänzt Pajan.



Resilienz durch erneuerbare Energien stärken



Die zunehmende Abhängigkeit vieler Länder von Erdgas und Erdöl hat in der Vergangenheit immer wieder zu großen Unsicherheiten geführt, insbesondere wenn es zu geopolitischen Spannungen kommt. Das Jahr 2022 hat dies eindrucksvoll gezeigt, als aufgrund des Ukraine-Konflikts die Preise für fossile Energieträger explodierten und viele europäische Länder mit Energieknappheit konfrontiert wurden. Länder, die bereits frühzeitig auf erneuerbare Energien gesetzt haben, waren deutlich besser auf diese Krise vorbereitet.



Deutschland, das bis vor wenigen Jahren stark von Erdgasimporten abhängig war, hat in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, seinen Anteil an erneuerbaren Energien, insbesondere Solar- und Windkraft, zu erhöhen. Diese Diversifizierung der Energiequellen hat dazu beigetragen, die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu verringern und das Land in der aktuellen Energiekrise besser zu positionieren.



„Die aktuelle Energiekrise hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, auf mehrere Energieträger zu setzen und vor allem den Ausbau erneuerbarer Energien zu forcieren“, so Pajan. „Saubere Energiequellen wie Wind und Sonne sind nicht nur unbegrenzt verfügbar, sondern machen ein Land auch unabhängiger von volatilen internationalen Energiemärkten.“



Die Rolle sauberer Energie in der Zukunft



Die Welt befindet sich an einem Scheideweg: Angesichts des Klimawandels und der zunehmenden geopolitischen Spannungen müssen Regierungen weltweit ihre Energiepolitik neu denken. Erneuerbare Energien bieten eine Schlüsselrolle, um die Energiesicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.



Zlatko Pajan fasst zusammen: „Erneuerbare Energien sind nicht nur eine Lösung für die Klimakrise, sondern auch für die Energiekrisen, die durch geopolitische Konflikte entstehen. Länder, die jetzt in saubere Technologien investieren, werden langfristig sicherere und stabilere Energiesysteme haben.“



Das Potenzial von Wind, Sonne, Wasserkraft und Geothermie ist enorm. Regierungen, die diese Chance nutzen, können nicht nur die Energiewende vorantreiben, sondern auch ihre Energiesysteme widerstandsfähiger und sicherer gegenüber externen Krisen machen.



Ein sicherer Weg zur Energiesicherheit



Erneuerbare Energien spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Energiesicherheit in Krisenzeiten. Länder, die frühzeitig in diese Technologien investieren, stärken ihre wirtschaftliche Resilienz, verringern ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und können zukünftige Krisen besser bewältigen. Beispiele wie Island und Dänemark zeigen, dass der Übergang zu erneuerbaren Energien nicht nur machbar, sondern auch wirtschaftlich und politisch vorteilhaft ist.



Die aktuellen geopolitischen Herausforderungen machen deutlich, dass saubere Energiequellen die Lösung für eine nachhaltige, stabile und sichere Energiezukunft sind.

