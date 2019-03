Umfrage zu Reiseverhalten bestätigt Bleisure Trend

19.03.19

In modernen Lebensentwürfen überlagern sich Beruf und Freizeit zunehmend. Das verdeutlicht das Ergebnis der jüngsten Umfrage von Great Hotels of the World (GHOTW), die Geschäftsreisende nach ihrem Reiseverhalten befragte. Dabei gaben 75 Prozent an, ihren Aufenthalt gerne privat verlängern zu wollen, also Business mit Leisure zu verknüpfen – Bleisure eben. 44 Prozent glauben, dass Bleisure in Zukunft mehr gefragt sein wird. Das digitale Zeitalter mit nahezu weltweitem Internetzugang und Social Media macht es möglich, flexibel zu arbeiten - egal wo, egal wann. So können sich auch Partner und Freunde spontan zu einem gemeinsamen Urlaub entscheiden.Den Bedürfnissen der Bleisure Traveler begegnen die exklusiven und privat geführ-ten Häuser der GHOTW auf besondere Weise. Mit Konferenzräumen, regionaler Küche und Freizeitaktivitäten sind sie auf Geschäftsreisende wie Feriengäste gleichermaßen eingestellt. Dieses zukunftsträchtige Angebot wird in Kooperation mit den Mitgliedern weiter ausgebaut. Zumal 72 Prozent der Befragten angaben, nach einer Geschäftsreise für den privaten Urlaub in der gleichen Unterkunft bleiben zu wollen. Jene, die umziehen, würden bei einem entsprechendem Hotelangebot zu 72 Prozent lieber darauf verzichten.56 Prozent der Bleisure Traveler verbringen ihren Anschluss-Urlaub mit Familie oder Freunden, 41 Prozent davon lassen eine Person mitfahren. Interessant ist auch das Buchungsverhalten: 59 Prozent buchen ihre Unterkunft direkt, die Hälfte entscheidet sich dabei für qualitativ hochwertige Hotels und reist geschäftlich mindestens fünfmal pro Jahr, mehr als zwei Drittel davon mit einer Flugzeit von mindestens vier Stunden.Die gesamte Infografik können Sie hier einsehen: https://bit.ly/2Sv7nim