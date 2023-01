GPEP kauft EDEKA-Markt in Schwabach, Bayern

Lebensmittelmarkt mit rund 1.850 m² Mietfläche

Etablierter Standort mit guter Verkehrsanbindung

Akquisition für den Spezialfonds GPEP Food Retail Deutschland II

Der Asset- und Investmentmanager GPEP hat für den Immobilienspezialfonds GPEP Food Retail Deutschland II eine weitere Einzelhandelsimmobilie erworben. Der akquirierte EDEKA-Lebensmittelmarkt befindet sich in Schwabach, Bayern. Verkäuferin des Objekts ist eine Objektgesellschaft der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen. Die Rechtsanwaltskanzlei McDermott Will & Emery, Frankfurt, war bei der Transaktion beratend tätig. Die Vermarktung erfolgte durch JenAcon, Jena. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Der im Jahr 2014 erbaute Lebensmittelmarkt befindet sich im nördlichen Teil von Schwabach, Am Pointgraben. Alleiniger, sehr langfristiger Mieter ist die EDEKA-Regionalgesellschaft Nordbayern-Sachsen-Thüringen. Die Mietfläche beläuft sich auf rund 1.850 m² und wird ergänzt durch ein Angebot von mehr als 120 PKW-Stellplätzen. Der frequenzstarke EDEKA-Markt profitiert von seiner verkehrsgünstigen Lage, mit nahegelegenen Wohngebieten sowie einer direkten Anbindung an die Bundesstraße und den ÖPNV.Die mittelfränkische Stadt Schwabach ist Teil der Metropolregion Nürnberg. Sie bildet mit Nürnberg, Erlangen und Fürth ein gemeinsames Oberzentrum. Die Stadt des Goldschlägerhandwerks ist gekennzeichnet durch eine mittelständisch geprägte und vielfältige Wirtschaftsstruktur. Die im Bundesvergleich überdurchschnittlich hohe Kaufkraft, eine niedrige Arbeitslosenquote sowie die positive Bevölkerungsprognose ergeben ein sehr attraktives Profil für Immobilieninvestitionen.Jörn Burghardt, Geschäftsführer der GPEP: „Der EDEKA-Markt in Schwabach ist eine hervorragende Ergänzung des Portfolios unseres GPEP Food Retail Deutschland II Fonds. Wir nutzen die aktuelle Marktphase, um für diesen kürzlich aufgelegten offenen Spezial-AIF selektive und attraktiv bepreiste Core-Investments zu tätigen. Für das erste Quartal 2023 sind weitere Investitionen geplant.“Der Immobilien-Spezialfonds GPEP Food Retail Deutschland II investiert mit dem Schwerpunkt auf Nahversorgungsimmobilien in Deutschland. Zur Investorenziel­gruppe zählen insbesondere kleinere bis mittlere Pensionskassen, Versicherungen, Sparkassen, Versorgungswerke und Stiftungen. Das Zielvolumen beträgt 300 Millionen Euro. Der Fonds ist offen für Neuzeichnungen ab 5 Mio. Euro Eigenkapital.Der Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung orientiert sich mit seiner Anlagestrategie an Nachhaltigkeitsmerkmalen und strebt nachhaltige Investitionen an. Die prognostizierte Ausschüttungsrendite liegt bei mindestens 4 Prozent. Als Kapital­verwaltungsgesellschaft fungiert die Hansainvest GmbH aus Hamburg.