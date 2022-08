GPEP erwirbt EDEKA-SB-Warenhaus in Premnitz

Langjährig etablierter Nahversorgungsstandort mit rund 4.950 m² Mietfläche

Der Asset- und Investmentmanager GPEP hat für einen institutionellen Immobilien-Spezialfonds ein EDEKA-SB-Waren­haus erworben. Verkäufer des Immobilienobjekts ist ein institutio­nelles Sonderver­mögen der Hahn Gruppe, Bergisch Gladbach. Die Rechtsanwalts­kanzlei McDermott Will & Emery, Frankfurt, war bei der Transaktion beratend tätig. Die technische Due Diligence wurde von der Assmann Gruppe, Dortmund, durch­geführt. Der Übergang erfolgte Anfang August.



Das im Jahr 1995 erbaute und zuletzt 2011 modernisierte EDEKA-SB-Warenhaus befindet sich in zentraler Lage von Premnitz (Brandenburg), Gerhart-Hauptmann-Straße. Das EDEKA Center ist langjährig etabliert und erfüllt als regional führender Lebensmittelstandort für Premnitz und Umgebung eine wichtige Versorgungsfunk­tion. Die Mietfläche der vollständig an EDEKA vermieteten Immobilie beläuft sich auf 4.950 m².