Goldstein Consulting auch 2024 wieder mit Auszeichnung ‚Deutschlands Beste Wirtschaftsprüfer‘ geehrt

Die Berliner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Goldstein Consulting wurde bei der renommierten Preisverleihung "Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer 2024" erneut ausgezeichnet. Unter der Leitung von Annette Goldstein erhielt das Unternehmen das begehrte Siegel „Exzellent“ im Bereich Audit, was seine kontinuierliche Spitzenleistung und seinen herausragenden Service bestätigt.



Erneute Auszeichnung als Bester Wirtschaftsprüfer



Bereits in den Jahren 2018, 2019, 2020 und 2022 wurde Goldstein Consulting als eine der besten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deutschlands ausgezeichnet. Das Team vom Goldstein Consulting ist damit einer von nur zwei Teilnehmern, die seit der erstmaligen Auszeichnung 2018 in allen Jahren die Note „exzellent“ erreichen konnten. Die von dem Manager Magazin zur Verfügung gestellten Auswertungen haben bestätigt, dass das Team von Goldstein Consulting von allen teilnehmenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eine der höchsten Gesamtpunktzahlen in der Bewertung erreicht hat. Diese wiederholten Ehrungen unterstreichen die exzellente Arbeit und die herausragende Qualität des Unternehmens, das trotz seiner vergleichsweise geringen Größe von 18 Mitarbeitern stets hohe Standards hält.



Die Preisverleihung basiert auf einer umfassenden Studie, in deren Rahmen verschiedene Wirtschaftsprüfungsgesellschaften evaluiert wurden. Die Teilnahme an der Studie "Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer 2024/25" war nur auf Einladung möglich, basierend auf Nominierungen von zufriedenen Mandanten. Über 1.000 Führungskräfte aus kleinen und mittelständischen Unternehmen nominierten Wirtschaftsprüfer, die sich durch ihre besondere Eignung im Umgang mit den Belangen des Mittelstands auszeichnen.



Aufbau der Studie



Der Fokus der Prüfung lag auf einer internen und einer externen Analyse. Die interne Analyse betrachtete Kennzahlen wie Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter sowie die Verteilung des Geschäfts auf unterschiedliche Leistungsbereiche. In der externen Analyse wurden Mandanten zur Beurteilung der fachlichen und methodischen Kompetenzen der Mitarbeiter befragt.



Die teilnehmenden Gesellschaften wurden in verschiedenen Fachgebieten wie Audit, Tax, Advisory, M&A, Sanierung und Restrukturierung, Rechtsberatung, Digitale Transformation und ESG/Nachhaltigkeit bewertet.



Erfolg und Qualitätsmanagement



Der Erfolg von Goldstein Consulting ist maßgeblich auf das qualifizierte Team zurückzuführen, das den Mandanten stets in den Mittelpunkt stellt. Permanente Fortbildung, ein ausgezeichnetes Betriebsklima und ein strukturiertes Qualitätsmanagement gehören zu den Grundsätzen des Unternehmens. Diese Prinzipien spiegeln sich in der Zufriedenheit und Treue der Mandanten wider, die auch nach erfolgreichen Exits oder Positionswechseln die Dienstleistungen von Goldstein Consulting gerne erneut in Anspruch nehmen.



Zukünftige Perspektiven



Annette Goldstein und ihr Team sind stolz auf die erneute Auszeichnung und freuen sich auf viele weitere interessante Aufgaben und eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihren nationalen und internationalen Kunden. Mit ihrem umfassenden Leistungsspektrum und ihrer Mandantenorientierung bleibt Goldstein Consulting auch zukünftig ein verlässlicher Partner für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung.

