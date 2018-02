Goldschmitts Ideenschmiede

Dieter Goldschmitt entwickelt sein Restaurant Goldschmitts nicht nur zur führenden deutschen Gastronomie- und Eventlocation für Reisemobilisten und Camper: Mit seinem Know-how, seiner Kreativität und seinem professionellen Netzwerk bietet er in seinem Restaurant klugen Köpfen bei ausgewählten Speisen und Getränken die Basis für die Entwicklung neuer und interessanter Ideen für die Caravaningbranche.Das erste große und erfolgreiche Event war der WoMo-Konvoi 2017 und ist der WoMo-Konvoi 2018. Die Idee wurde von der Theorie bis zur praktischen Umsetzung in den Räumlichkeiten des Goldschmitts realisiert. Regelmäßig trifft sich das „Orga-Team“ des Konvois im Goldschmitts, um jeden Schritt generalstabsmäßig zu planen und umzusetzen. Seit Mitte Januar ist die offizielle Internetseite www.womo-konvoi.de online und schon haben sich fast 400 Teilnehmer offiziell für die Rekordfahrt am 15. September 2018 in Walldürn angemeldet.Ein weiteres sehr interessantes Projekt wurde von Dieter Goldschmitt und weiteren klugen Köpfen im Goldschmitts entwickelt: das „C-Kennzeichen“. Ziel des Projekts ist die Einführung eines C-Kennzeichens für Reisemobile analog zum H-Kennzeichen für Oldtimer mit entsprechend relevanten Pflichten und Rechten. Hier wurde die Internetseite www.c-kennzeichen.de am Wochenende online gestellt. Aus dem Stand haben sich bereits mehr als 2.000 Befürworter in eine offizielle Unterschriftenliste, die an das Verkehrsministerium (Bundesregierung) weitergereicht wird, eingetragen.Die beiden vorgenannten Projekte sind vielversprechend und unterstützen den Plan von Dieter Goldschmitt sein Restaurant und das Umfeld zum „Camper Valley“ der deutschen Caravaningszene mit vielen innovativen Ideen-/Szene-Treffen und aufmerksamkeitsstarken Events auszubauen.Aufmerksamkeitsstark und kreativ ist auch der Konvoi-Weltrekord-Burger im Weltrekords-XXL-Format aus feinstem Beef und saftigem Bacon mit reichlich Pommes, den es exklusiv im Goldschmitts gibt.