Über 11 Jahre Erfolg in der Lutherstadt Wittenberg

Von der Vorbereitung des Reformationsjubiläums bis heute: Seit Oktober 2010 verantwortet die GLC Glücksburg Consulting AG die Geschäftsbesorgung der Lutherstadt Wittenberg und steuerte das Tourismusgeschäft erfolgreich durch herausfordernde Jahre. So erhielt die GLC auch bei der Neuausschreibung nach der Coronakrise 2021 wieder den Zuschlag.



Zum Geschäftsbesorgungsvertrag gehört die touristische Vermarktung ebenso wie der Betrieb der TouristInformationen. Die GLC versteht diese als Welcome-Center für Besucher aus der Region, nationale und internationale Gäste, wo die Service-Qualität großgeschrieben wird. So werden regelmäßig Mitarbeiterschulungen durchgeführt und das touristische Qualitätsangebot kontinuierlich um neue Produkte erweitert. "Wir wollen beispielsweise unsere Touren zu den 'vergessenen Orten' in und um Wittenberg weiter ausbauen. Das Gruppengeschäft, aber eben auch der internationale Reisemarkt stehen zudem weiterhin im Fokus unserer Arbeit", sagt Kristin Ruske, Leiterin der Tourist-Information Wittenberg.



Darüber hinaus investiert die GLC in den Ausbau innovativer IT-Lösungen, um den Besuchern die Lutherstadt Wittenberg als Wiege der Reformation auch interaktiv erlebbar zu machen. Ein Website-Relaunch steht dabei ebenso auf dem Programm wie ein erweitertes Buchungssystem, das nicht nur die Unterkünfte, sondern auch verschiedene Stadtführungen online buchbar macht.



Nach einer landesweit einzigartigen Kampagne zum Re-Start des Tourismus nach Lockdown und Beherbergungsverboten 2021 werden auch in diesem Jahr schwerpunktmäßige Werbeaktionen und Social-Media-Kampagnen durchgeführt, die auf das Kulturangebot sowie neu auch das Naturerlebnis, insbesondere Radrouten und die Möglichkeit zu einem Aktivurlaub in Wittenberg, aufmerksam machen. Die GLC setzt dabei auf eine ganzheitliche Vermarktung, die auch die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen umfasst.