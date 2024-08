Stadtfest „Biermeile Glücksburg“ – Wochenende 24. und 25. August 2024

Marktwirtschaft Brauhaus zu Glücksburg Weltbrauerei, Stoltebüll Hansens Brauerei, Flensburg Baltic Brauerei, Flensburg James Farm Brewery, Flensburg Sudden Death Brewery, Timmendorfer Strand Lillebräu, Kiel

Die „Biermeile Glücksburg“ wird zum ersten Mal als neu konzipiertes Stadtfest veranstaltet. Es findet im Stadtzentrum am Schinderdam in Glücksburg auf der Parkfläche am Samstag, dem 24. August, ab 13:00 Uhr und Sonntag, dem 25. August, ab 13:00 Uhr statt. Das Fest wird am Samstag von der Bürgermeisterin der Stadt Glücksburg, Kristina Franke, eröffnet.Das Eventformat wurde durch Bierbrauer und Betreiber der MARKTWIRTSCHAFT Brauhaus zu Glücksburg , Stefan Uphoff, und dem Geschäftsführer des ansässigen EDEKA Marktes, Peter Saur, initiiert. In Zusammenarbeit mit der Tourist-Information Glücksburg wird an zwei Tagen ein umfassendes Programm rund um das Thema „Hopfen und Malz“ geboten. „Wir haben so viele tolle Hausbrauereien hier in der Region. Diese bemerkenswerten Handwerksbetriebe und deren wunderbare Biere wollen wir den Glücksburger-Bürgern und unseren Gästen im Rahmen eines Festes vorstellen“, so Stefan Uphoff. Schon lange hatten die beiden Geschäftsmänner Saur und Uphoff über Möglichkeiten der Attraktivierung Glücksburgs mit regionalen Anbietern nachgedacht. Das Fest zeige nicht nur die exquisite Braukunst, sondern auch die Kulinarik der Region.Gemeinsam mit der GLC Glücksburg Consulting AG, ihrer Destinationsleiterin der Tourist-Information Glücksburg, Claudia Krüger, und ihrem Team wird es nun umgesetzt. „Die Gespräche zur Planung waren stets konstruktiv und voller Ideenreichtum“, schwärmt Claudia Krüger.Sieben Bierbrauereien der Schleswig-Holsteinischen Bierbrauszene laden bei der "Biermeile Glücksburg" an ihre Stände ein. Sie bieten ihr hauseigenes Bier zur Verkostung an und stehen den Besuchern und Gästen für alle Fragen rund ums Bierbrauen zur Verfügung.Aber auch ausgesuchte Weine, tolle Softdrinks und Heißgetränke werden angeboten. Lokale Spezialitäten und besonderes Fingerfood wie Braumalz-Brownies und Bierschinken-Burger sorgen für das leibliche Wohl. Ein vielfältiges Musikprogramm lokaler Künstler von Jazz bis Pop und Rock bietet den musikalischen Rahmen. Kinder können ihren Spaß beim Kinderschminken, mit Geschicklichkeitsspielen und auf Hüpfburg haben.Der Nachhaltigkeitsaspekt steht im Vordergrund.Es gibt ausschließlich Pfandgläser und die Speisen werden ohne aufwendige Verpackung serviert.Bei allen Veranstaltungen wird um Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder per Rad gebeten. Die Mitarbeiter der Tourist-Information sind bei der Planung der Anreise gerne behilflich.Wer nachweislich ohne Auto anreist, bekommt sogar einen Gutschein über ein Freigetränk.Sollten Besucher doch auf ihr Auto angewiesen sein, stehen von der Stadt gestellte Parkflächen in der Gorch-Fock-Straße, am Schloss und an der Rudehalle zur Verfügung. „Da der Parkplatz an der Rudehalle etwas weiter entfernt ist, haben wir uns etwas überlegt“, so Stefan Uphoff.„Für Besucher und Gäste, die nicht ganz so gut zu Fuß sind, gibt es einen Shuttleservice mit Elektrofahrzeugen.“ Die Küstengarage Emil Frey GmbH stellt dafür einen ID.Buzz zur Verfügung sowie das Autohaus Albert Bauer GmbH zwei E-Fahrzeuge zur Nutzung bereit. Die Veranstalter freuen sich über diese außergewöhnliche Unterstützung. Helfer und Ehrenamtler werden sich um die Organisation des Parkens kümmern.Veranstalter der 1. Glücksburger Biermeile sind MARKTWIRTSCHAFT Brauhaus zu Glücksburg, EDEKA Glücksburg und die GLC Glücksburg Consulting AG. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.Änderungen vorbehaltenRestaurant Gudlak Glücksburg – Cocktails und alkoholfreie GetränkeRestaurant Scheune Glücksburg – Food StandMARKTWIRTSCHAFT Brauhaus zu Glücksburg – Food StandEDEKA Glücksburg – Food StandBackgeflüster Glücksburg – Food Stand (Kuchen, Kaffee)13.00 – 15.00 Uhr: Alex (Alexandra Büntrup), Jazz15.30 – 17.30 Uhr: Trio mit Lene Krämer, Jazz18.00 – 20.00 Uhr: FLENSBOYZ, POP13.00 – 15.00 Uhr: Old Jazz/Dixi15.30 – 17.30 Uhr: Chris Hanson, Instrumental/Gitarre18.00 – 20.00 Uhr: Col Frozen (alias Barni Sorhnel), Rock/POP (Singer, Songwriter)MARKTWIRTSCHAFT – Brauhaus zu GlücksburgEDEKA GlücksburgGLC Glücksburg Consulting AG - Claudia Krüger & Team der Tourist-Information GlücksburgKüstengarage Emil Frey, FlensburgAlbert Bauer GmbH, FlensburgTaxi Lange, GlücksburgFreiwillige Feuerwehr GlücksburgRestaurant Pico, GlücksburgRestaurant Gudlak, GlücksburgBackgeflüster, GlücksburgMalteser FlensburgHandels- und Gewerbeverein Glücksburg