Glücksburg an der Ostsee feiert den Sommer! Glücksevents: Kommende Highlights 2024

Das Wanderkino macht Ende Juli Station in Glücksburg. Es zeigt im Open-Air-Kino am Donnerstag, dem 25. Juli, und am Freitag, dem 26. Juli, Stummfilme in historischer Manier im Schlosshof des Schloss Glücksburg. In authentischer Vorführtechnik mit Filmprojektor und 16-mm-Film ist analoger Kino-Genuss im 21. Jahrhundert wieder Wirklichkeit. Filme u.a. mit Charlie Chaplin, Stan Laurel & Oliver Hardy und Buster Keaton werden in der lauschigen und einzigartigen Atmosphäre des Schlosshofs dargeboten. An den zwei Tagen kann man Klassiker wie z.B. „Das Pfandhaus“ von 1916, „Der Page“ von 1918 oder „Paris schläft“ von 1925 in einem einzigartigen Ambiente sehen. Individuell inszenierte Musik untermalt die Retro-Filmkunst. Für das leibliche Wohl sorgen ortsansässige Restaurants mit leckeren Speisen und Getränken. Bei feuchter Wetterlage stehen Pavillons zur Überdachung des Open-Air-Kinos sowie Regencapes für die Gäste zur Verfügung. Veranstalter ist die GLC Glücksburg Consulting AG.Beginn: 21:30 Uhr/ Einlass: 20:15 Uhr / Eintritt 15,-Euro2024 ist die beliebte Strandmeile nach dem Jubiläumsjahr 2022 wieder da. Mit ihr feiert Glücksburg am Samstag, dem 27. Juli, den Sommer. Das nördlichste Event Deutschlands bietet ab 12:00 Uhr über den Tag verteilt bis abends ein buntes Programm für alle Altersklassen an. So können sich die Kleinen u.a. bei Hüpfburg und Kinderschminken vergnügen, die Großen dynamisch vereint in der Gruppe beim Tauziehen oder Schnuppersegeln. In der Fotobox sind Erinnerungen auf spaßige und poppige Art zu verewigen. Entertainment und klangvolle Musik bieten lokale Künstler sowie nationale und internationale Stars auf der Glücksburger Bühne. Der amerikanische Sänger und Songwriter Patrick Park wird zur Chill Hour um 17:00 Uhr mit sanften Balladen auftreten. Das musikalische Highlight wird Laith Al-Deen am Abend sein. Der über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte Star tritt mit seiner Band ab 20:00 Uhr auf. Das Glücksevent Strandmeile wird mit einer funkelnden Lichter- und Wassershow um 22:00 Uhr beendet. Veranstalter ist die GLC Glücksburg Consulting AG in Zusammenarbeit mit Glücksburg Living. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.Die Biermeile wird zum ersten Mal als neu konzipiertes Stadtfest veranstaltet, das am Samstag, dem 24. August, ab 12:00 Uhr und Sonntag, dem 25. August, ab 13:00 Uhr im Stadtzentrum am Rathaus auf der Parkfläche stattfindet. Das Eventformat wurde durch Bierbrauer und Betreiber der MARKTWIRTSCHAFT, Stefan Uphoff, und dem Geschäftsführer des ansässigen Edeka Marktes, Peter Saur, initiiert. Gemeinsam mit der Tourist-Information Glücksburg wird an den zwei Tagen ein umfassendes Programm rund um das Thema „Hopfen und Malz“ geboten. Sechs Bierbrauereien der Schleswig-Holsteinischen Bierbrauszene laden an ihren Ständen zum Genuss ein. Aber auch ausgesuchte Weine, tolle Softdrinks und Heißgetränke werden angeboten. Besonderes Fingerfood wie Braumalz-Brownies und Bierschinken-Burger sorgt neben lokalen Spezialitäten für das leibliche Wohl.Biergenuss hin oder her – im Mittelpunkt steht die Freude in der Gemeinschaft zu feiern und das individuelle Vergnügen am Angebot. Kinder werden ihren Spaß beim Kinderschminken, der Street-Art-Kreidemalerei und dem Dosenwerfen haben. Ein Musikprogramm lokaler Künstler lädt jeden zum Schunkeln und Tanzen ein.Der Nachhaltigkeitsaspekt steht, wie in jeder Veranstaltung, im Vordergrund. Es gibt ausschließlich Pfandgläser und die Speisen ohne aufwendige Verpackung auf die Hand. Ein Shuttle-Service ist eingerichtet und wer nachweislich ohne Auto anreist, bekommt einen Gutschein über ein Freigetränk. Veranstalter sind EDEKA Glücksburg, MARKTWIRTSCHAFT Brauhaus zu Glücksburg und die GLC Glücksburg Consulting AG. Der Eintritt ist frei.Aus Gründen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes wird bei allen Veranstaltungen um Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder per Rad gebeten. Die Mitarbeiter der Tourist-Information sind bei der Planung der Anreise gerne behilflich.