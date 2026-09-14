Finale des Oberharzer Nordic aktiv Cups am Sonntag, 27. September, in Clausthal-Zellerfeld
Letzte Veranstaltung der Cup-Saison auf den Nordic-Walking-Strecken rund um die Clausthal-Zellerfelder Teichlandschaft; Bekanntgabe der neuen Cup-Termine 2027
Seit Beginn der Saison waren Nordic-Walking-Begeisterte bereits in mehreren Orten des Oberharzes gemeinsam unterwegs. Zum Abschluss stehen noch einmal drei Strecken zur Auswahl: 10,5 Kilometer, 8,5 Kilometer und 6,0 Kilometer. Die Strecken führen über die zertifizierten Nordic-Walking-Routen rund um die Clausthal-Zellerfelder Teichlandschaft.
Die Ausgabe der Startunterlagen und die Anmeldung vor Ort beginnen um 10:00 Uhr. Die 10,5-km-Strecke startet um 11:00 Uhr, um 11:20 Uhr folgt die 8,5-km-Strecke und um 11:40 Uhr die 6-km-Strecke. Einlaufschluss ist um 13:45 Uhr.
Noch anmelden und beim Finale dabei sein
Wer teilnehmen möchte, kann sich bis zum 23. September 2026 online unter www.nsv-ski.de voranmelden und vom günstigeren Startgeld profitieren. Die Startunterlagen werden am Veranstaltungstag gegen Vorlage der Anmeldebestätigung und des Zahlungsnachweises ausgegeben. Nachmeldungen sind ebenfalls vor Ort möglich.
Das Startgeld beträgt bei Onlineanmeldung 8 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Bei einer Anmeldung am Veranstaltungstag werden 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre fällig.
Im Startgeld enthalten sind eine Freikarte für das Freizeitbad/Hallenbad in Clausthal-Zellerfeld, Streckenverpflegung, eine Urkunde und der Sanitätsdienst.
Zum Abschluss werden die Cup-Auszeichnungen vergeben und Termine für den Nordic Walking aktiv Cup 2027 bekanntgegeben
Beim Oberharzer Nordic aktiv Cup geht es nicht nur um Zeiten und Platzierungen. Wer an mehreren Veranstaltungen teilgenommen hat, kann sich unabhängig von seiner sportlichen Leistung eine Cup-Auszeichnung sichern. Drei Teilnahmen werden mit Bronze, vier mit Silber und fünf mit Gold ausgezeichnet. Die Verleihung findet im Rahmen des Finales in Clausthal-Zellerfeld statt.
Der Nordic aktiv Cup wird von der GLC Glücksburg Consulting AG als Betreiberin der Tourist-Informationen Oberharz gemeinsam mit den Skiclubs Altenau, Buntenbock, Sankt Andreasberg und Hohegeiß, dem SV Viktoria Bad Grund, dem Wintersportverein Clausthal-Zellerfeld sowie den Niedersächsischen Landesforsten veranstaltet.
„So eine Veranstaltungsreihe funktioniert nur, wenn viele Menschen mit anpacken. Deshalb möchten wir vor allem den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, unseren Vereinen und den Sponsoren danken, die den Nordic aktiv Cup jedes Jahr möglich machen“, sagt Laura Wagenländer von den Tourist-Informationen Oberharz.
Das Finale bietet damit noch einmal Gelegenheit, gemeinsam aktiv zu sein, die Oberharzer Landschaft zu erleben und die Nordic-Walking-Saison 2026 sportlich ausklingen zu lassen. Zudem werden bei der Pokalvergabe auch die neuen Termine für alle Walkingveranstaltungen der Eventreihe 2027 bekannt gegeben. „Wir haben unsere Flyer für das kommende Jahr bereits in Vorbereitung, damit alle interessierten Teilnehmer frühzeitig für das nächste Jahr planen können“, ergänzt Laura Wagenländer.
Weitere Informationen und mögliche Programmänderungen gibt es unter www.nsv-ski.de