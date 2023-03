Ein Rückblick auf das vergangene touristische Jahr und ein Ausblick auf ein vielsprechendes 2023 mit Saisonstart voller Innovationen

Mit dem Beginn des Jahres 2022 zeichnete sich eine positive Entwicklung der Nachfragen nach Reisen und Veranstaltungen ab. So profitierte die Lutherstadt Wittenberg vom Reisetrend „Urlaub in Deutschland“, der sich schon jetzt auch für das Jahr 2023 andeutet.Insgesamt wurden 8.716 Übernachtungen in 2022 durch die Tourist-Information Wittenberg vermittelt. Im Jahr 2021 waren es 7.243.Vor der Pandemie im Jahr 2019, verzeichnete sie Buchungen von 9.255 Übernachtungen. Im Vergleich zu 2022 sind es also im Gegensatz lediglich 5,8% weniger als vor der Pandemie. So erreichte die Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg im Verhältnis zu den allgemeinen Zahlen der Ankünfte und Übernachtungen 2022 gegenüber 2019 prozentual klar einen Erfolg.Laut dem Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt wurden im Jahr 2022 insgesamt 85.856 Ankünfte verzeichnet und somit ein Plus von knapp 50% zum Vorjahr generiert. (57.274 in 2021) Im Vergleich zum Jahr 2019 mit 108.355 Ankünften, liegt das Jahr 2022 um 20,7 % hinter dem Ergebnis.Die Anzahl der Übernachtungen bei gewerblichen Unterkünften stieg auf 161.665 Übernachtungen im Jahr 2022. Nur 111.183 waren es im Jahr 2021. Im Vergleich zum Jahr 2019 mit 187.750 Übernachtungen sind diese um lediglich 13,89% gesunken.„Die Anzahl der organisierten Stadtführungen in 2022 entwickelte sich mit insgesamt 1.479 Gruppenführungen sehr gut im Vergleich zum Jahr 2021 mit 823 Gruppenführungen“, sagt Kristin Ruske, Leiterin der Tourist-Information. „Es waren deutlich mehr Touristengruppen in der Lutherstadt und dank der Passionsfestspiele in Oberammergau, besuchten auch wieder vermehrt internationale Besuchergruppen Wittenberg“.Weitere positive Entwicklungen übertreffen das Referenzjahr 2019. Darunter zählt die Wittenberger Altstadtbahn, für die das Team der Tourist-Information im vergangenen Jahr 10.370 Tickets verkaufte. 2019 waren es knapp die Hälfte mit 5.448 Tickets.Ebenfalls positiv zeigt sich die Zahl der verkauften Veranstaltungstickets. Im Jahr 2022 wurden 11.392 Tickets (7.827 Tickets im Jahr 2019) verkauft.Im Shop werden mit dem Saisonstart Produktneuheiten, wie Weine, Liköre und Aufstriche, von regionalen Produzenten angeboten. Neue Stadt-und Eventführungen führen noch tiefer in die Region ein:Mit den Lost Places bietet die Tourist-Information neue Führungen zu den vergessenen Orten der Lutherstadt an. Unter anderem gibt es 90-minütige Führungen durch das geschichtsträchtige „Camp Neumühle“/ „Franzosenlager“ im Stadtwald für zwölf Euro (pro Person) pro Person und eine Führung über den altehrwürdigen Friedhof für zehn Euro (pro Person.Alle Führungen zu den vergessenen Orten sind ersichtlich unter: https://lutherstadt-wittenberg.de/planen-buchen/stadtfuehrungen/detail/vergessene-orte-in-und-um-lutherstadt-wittenberg-wiederentdecken#!/cal-d/2023-03-18/cw/518ab18c685f01c178ca29a86bc9dd10 Im Jahr 2023 jährt sich zum 150. Mal die Entfestigung der Stadt Wittenberg. Die ehemalige Befestigungsanlage wurde 1873 in die Wallanlagen umgewandelt, die heute noch den grünen Gürtel der Stadt bilden. Die zweistündige Sonderführung für zwölf Euro (pro Person) zeigt den dadurch verbundenen wirtschaftlichen Aufstieg der Stadt, die mit der Wandlung neu erschlossene Straßen, imposante Fabrikgebäuden, herrschaftliche Villen und mehr.Die Broschüre „Reiseplaner“ wurde 2023 neu erstellt und bietet buchbare Angeboten für Individualgäste. Auch Organisatoren und Veranstalter für Gruppen finden in der Broschüre Locations, Rahmenprogramme, Unterkünfte und Restaurants in der Lutherstadt Wittenberg sowie der Region. Den Reiseplaner und weitere Urlaubs-Informationsbroschüren gibt es zum kostenfreien Download unter: