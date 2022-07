Die Oldtimer rollen wieder

Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause können auch Oldtimertreffen wieder stattfinden. Unter den Liebhabern klassischer Automobile und Motorräder ist der Wunsch nach gemeinsamen Treffen groß. Man will alte Freundschaften auffrischen und Erfahrungen im Umgang mit diesem besonderen Hobby austauschen – man nennt es „Benzingespräche“ führen.



Am 10. Juli 2022 findet die 8. Oldtimer Deichparade des Fremdenverkehrsvereins Friedrichskoog auf dem Großparkplatz in Friedrichskoog-Spitze statt.



Sie hat sich im Laufe der Jahre zum zweigrößten Oldtimertreffen an der schleswig-holsteinischen Westküste entwickelt. Erwartet werden 200 bis 300 Veteranen, Autos, Motorräder und Traktoren, die ein Mindestalter von 30 Jahren aufweisen müssen. Um dem Motto „Klassiker und Evergreens“ gerecht zu werden, untermalen die „WestCoast Feetwarmers“ das Treffen mit stilgerechtem Oldtime-Jazz. Verkaufsstände mit Kaffee & Kuchen, Fischbrötchen, Bratwurst und Getränken sorgen für das leibliche Wohl. Für Liebhaber der Nordsee und des Wattenmeeres ist der Strandeintritt frei. Ab 9:00 Uhr rollen die ersten Teilnehmer an, sie werden von der Jugendfeuerwehr Friedrichskoog eingewiesen. Um 14.30 Uhr erfolgt die Übergabe der vom Tourismus-Service Friedrichskoog gestifteten Pokale an 20 auserwählte Fahrzeuge in Form einer Parade mit Präsentation vor der Bühne.



Die Anfahrtswege sind innerhalb des Ortes ausgeschildert. Für Besucher stehen neben den gebührenpflichtigen auch gebührenfreie Parkplätze an der Nordseestraße zur Verfügung.

Da mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen an der Spitze zu rechnen ist, bittet der Veranstalter um Verständnis bei den Urlaubsgästen und um gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer.



