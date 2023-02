Unter Deutschlands besten Online-Shops 2022

Glas Star wurde ausgezeichnet und unter die besten Online-Shops für Glasprodukte nach Maß sowie für den ausgezeichneten Kundenservice gewählt. Ziel der Studie des DISQ war es Transparenz zu schaffen, um so die Service-Qualität in Deutschland zu erhöhen.Im Auftrag des Nachrichtensenders ntv führte das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) eine große Verbraucherbefragung zu 842 Unternehmen mit 64.642 Meinungen von Internetnutzern durch. Untersucht wurden sieben elementare Leistungsbereiche: Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt, Versand und Rücksendung sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen.Seit mehr als 70 Jahren gehört Glas Star zu den führenden glasverarbeitenden Betrieben Deutschlands. Es wird ausschließlich hochwertiges klarpoliertes Qualitätsglas verwendet und nach Deutscher Spiegelnorm DIN EN 1036 gefertigt. Dank automatisierter und anschließend manueller Qualitätskontrolle wird höchster Standard erreicht. Um Glas oder Spiegel individuell nach Maß zuzuschneiden, wird ein vollautomatisierter Kombinations-Zuschnitt verwendet, der es erlaubt millimetergenau zu arbeiten.Neben der Auszeichnung unter den besten Online-Shops für Glasprodukte nach Maß wurde auch der Kundenservice von Glas Star ausgezeichnet. Unsere erfahrenen Experten helfen gerne weiter, wenn Fragen zur Konfiguration der Wunsch-Glasscheibe auftreten oder eine gläserne Wohnidee vorab einer Beratung bedarf. Zudem befindet sich unser Servicecenter in unserem Werk in Bochum, das heißt wir nehmen auch weiterhin Aufträge von Gewerbe- als auch Privatkunden persönlich am Telefon an. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit einen Rückruf ohne lange Wartezeiten zu vereinbaren.Im Glas Star Online-Shop befinden sich ausschließlich Glasprodukte "made in Germany". Ob Glasduschen, Smart Mirror Produkte Isoliergläser oder ESG - und VSG-Sicherheitsgläser nach Maß: Alle unsere Glasprodukte werden vollständig in Bochum gefertigt und direkt ab Werk ausgeliefert.