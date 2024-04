Die Themengruppe "Innovation, Flexibilität und Zukunftsdenken" der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. startet

Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. freut sich, die Einführung einer neuen Themengruppe " Innovation, Flexibilität und Zukunftsdenken " bekannt zu geben. Diese Initiative widmet sich den entscheidenden Faktoren, die junge Unternehmen auf ihrem Weg zum Erfolg prägen.In einer sich schnell verändernden Geschäftswelt sind Innovation, Flexibilität und Zukunftsdenken unerlässlich für Startups, um sich am Markt zu behaupten und nachhaltig zu wachsen. Die neue Themengruppe beleuchtet, wie aufstrebende Unternehmen durch kreatives Denken, agiles Handeln und eine vorausschauende Perspektive ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken können."Wir sind begeistert, diese neue Themengruppe ins Leben zu rufen", sagte Klaus Lichtenauer , Wirtschaftsinformatiker, Mitglied des Bundesvorstandes der GfA e.V. "Durch die Kombination von Innovation, Flexibilität und Zukunftsdenken können Startups ihr volles Potenzial ausschöpfen und langfristigen Erfolg erzielen. Unsere Themengruppe bietet wertvolle Einblicke und Impulse für Gründer und Entrepreneure."Die Themengruppe wird eine Reihe von Artikeln, Fallstudien und Experteninterviews publizieren, die sich mit den Erfolgsfaktoren junger Unternehmen auseinandersetzen.Im Rahmen dieser Themengruppe stellen zwei erfolgreiche Gründer ( Daniela König (emvation) und Florian Reister von der Plattform Aampere ) ihre Erfahrungen am 7.05.2024 ab 19 Uhr vor.Titel der Veranstaltung. Von der Idee zum validierten Geschäft. Die Plätze sind limitiert. Anmeldung zu dieser kostenfreien Veranstaltung ist zwingend. Die Links zur Veranstaltung werden am Tag der Veranstaltung versandt.