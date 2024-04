Sportliche Herausforderungen oder akademischer Anspruch

GET Global Education Tumulka bietet u.a. mit seinem Partner Bucksmore Education viele Möglichkeiten an, die bei einer Sprachreise kombiniert werden können. Für junge Menschen, die sich fordern und weiterentwickeln möchten, gibt es im akademischen und auch im sportlichen Bereich passende Kurse.In der berühmten Universitätsstadt Oxford gelegen, bietet beispielsweise der Young Professional Kurs am d'Overbroeck's College eine fantastische Möglichkeit, in ein Fachgebiet zu schnuppern. Während des Kurses können die unterschiedlichsten Interessen vertieft werden, die vielleicht später auch einmal beruflich umgesetzt werden. Zur Auswahl stehen Architecture, Business & Entrepreneurship, Medicine, Engineering, Computer Sience oder Visuals & Graphis. Das Besondere am Unterricht ist hier, dass die Theorie im Klassenzimmer mit Workshops und Projektarbeit bei kursrelevanten Exkursionen verbunden wird.Für besonders zielstrebige und ambitionierte Jugendliche ist das University Experience Programme am Oxford International College empfehlenswert. Wöchentlich kann aus verschiedenen Fachbereichen gewählt werden und zusätzlich zu den Fachtutorien nehmen die Teilnehmer*innen an Intensivkursen zur Universitätsvorbereitung teil. Hier werden Bewerbungsprozesse und Vorstellungsgespräche für britische Universitäten geübt – eine tolle Vorbereitung, wenn man mit einem Studium in Großbritannien liebäugelt. In dem regelmäßig stattfindenden Debattierclub üben sich die Jugendlichen in strategischer Gesprächsführung und kritischer Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten Themen.Über Fußball die Sprachkenntnisse vertiefen – eine gelungene Kombi für diejenigen, deren Fokus auf hochwertigem Sporttraining liegt und die dabei auch das Englischniveau auf das nächste Level heben möchten. An der King Edward’s School wird im Sommer die Inter Mailand Fußball Akademie durchgeführt. Das Trainingsprogramm bietet eine einzigartige Kombination aus sportlichen und sprachlichen Fähigkeiten. Zusätzlich zu dem intensiven Training auf dem Spielfeld, das sich auf Bereiche wie körperliche Koordination, technisch-taktische Fertigkeiten, soziale Interaktion, mentale Stärke und psychologisch-motivationale Aspekte des Fußballs konzentriert, nehmen die Schüler*innen an einem Englisch-Sprachkurs teil. Das Ziel ist es, dass die Teilnehmer*innen ihre Kenntnisse sowohl im Bereich sportlicher Leistungen als auch im Selbstvertrauen im Umgang mit der Sprache entwickeln. Interessante Fakten über die englische Sprache sind auch im neuesten Blogbeitrag von GET zu finden.Alle Fragen rund um Auslandsaufenthalte – ob für die Ferien, für längere Schulaufenthalte oder GAP Aufenthalte nach dem Schulabschluss – beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail, Zoom oder persönlich in dem Münchner Büro. Zudem aktualisiert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com