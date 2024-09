Das International Baccalaureate: Vorteile und Chancen

Rechtzeitig zum Schulbeginn nach den großen Ferien findet wieder eine neue Folge der Reihe ‚Online Info-Talks‘ von GET Global Education Tumulka statt. Am 17. September geht es darum, die Vorteile des International Baccalaureate Diploma zu beleuchten.In diesem Webinar erläutern die Bildungsexpertinnen der Global Education Group Tumulka Dott.ssa Elena Ongyerth, Head of International Consulting GET Global Education Tumulka, und Martina Wieser, Head of International Consulting Euro Internatsberatung Tumulka, gemeinsam die positiven Aspekte dieses Schulabschlusses.Mehr als 190.000 Schüler und Schülerinnen weltweit haben letztes Jahr das IB Diploma absolviert. Warum ist dieses auch in Deutschland anerkannte internationale Abitur bei Jugendlichen hierzulande so beliebt? Welche Vorteile erlangen sie von einem IB Diploma für ihr Studium und für ihre berufliche Zukunft? Gut zu wissen: Die Schüler*innen im G9 ersparen sich das 13. Schuljahr, das sie stattdessen für Orientierungs- und GAP-Programme nutzen können.Talk mit internationalen GästenBesonders spannend an der Veranstaltung ist die Möglichkeit, direkt mit Vertreter*innen einer englischen IB Schule in den Austausch gehen zu können. Mr Simon Heard und Mrs Sarah Webb vom Haileybury College geben ihre Erfahrungen und Expertise direkt aus erster Hand weiter.Im Info-Talk wird u.a. darüber aufgeklärt, ob das IB Diploma zum Studium an öffentlichen deutschen Hochschulen berechtigt und warum dieser Abschluss als Türöffner zu den besten Universitäten weltweit zählt.Interessierte Familien können auch bereits mit der Registrierung zum Online Talk ihre persönlichen Fragen stellen, die dann während des Webinar aufgegriffen und beantwortet werden.Wer nun Interesse bekommen hat und sich gerne weiter über Auslandsaufenthalte aller Art informieren möchte: Ob für längere Schulaufenthalte, GAP Aufenthalte nach dem Schulabschluss oder eine Sprachreise während der Ferien – die Bildungsberaterinne von GET beraten telefonisch, per Mail, Zoom oder persönlich in dem Münchner Büro. Zudem aktualisiert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com