GRD und Künstlerin Claudia Solbach organisieren Mal- und Meeresschutz-Workshop für junge Delfinschützer

Claudia Solbach, Ehefrau des GRD-Vorsitzenden Sigmar Solbach, ist eine leidenschaftliche Künstlerin, die mit ihrer Aquarellmalerei seit 2016 auf nationalen und internationalen Ausstellungen präsent ist. Das Besondere an ihren Arbeiten: Claudia Solbach verfasst zu allen ihren Bildern einen lyrischen Text – ganz nach dem Motto „Wenn Bilder sprechen“. Gleichzeitig engagiert sich die gebürtige Coburgerin für den Tierschutz und ist Delfinbotschafterin der GRD. Beide Vorlieben führt Claudia Solbach am 7. September in einen kindgerecht aufgearbeiteten Mal- und Meeresschutz-Workshop zusammen, der gemeinsam mit der GRD organisiert wird.In der dreistündigen Veranstaltung wird Claudia Solbach zunächst mit den Kindern zusammen malen und ihnen dabei viele Tipps und Tricks verraten. Anschließend geht es in einem kurzen Fußmarsch zur Isar, um dort einen kleinen Uferabschnitt von Müll zu befreien – natürlich mit entsprechendem Equipment. Wieder zurück in der GRD-Zentrale überrascht die Künstlerin Claudia Solbach die jungen Meeresschützer mit einem ganz besonderen selbst verfassten Märchen, welches sie der Gruppe vorliest, um im Anschluss mit den Kindern über das Gehörte und an diesem Tag Erlebte zu sprechen.Der Workshop für maximal sechs Kinder (ohne Eltern) im Alter von sieben bis zehn Jahren findet am Mittwoch, den 7. September 2022 in München statt. Als möglicher Zusatztermin ist Donnerstag, der 8. September 2022 eingeplant. Mittels Formular können Eltern ihre Kinder zu diesem kostenfreien Workshop anmelden.Für weitere Informationen steht das GRD-Team unter Tel. 089-74160410 und via E-Mail info@delphinschutz.org gerne zur Verfügung.