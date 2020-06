Pressemitteilung Charity Aktion: Suppi Kids für die Meere am 4.7. im SUP ClubMünchen, 26.06.2020 -Unter Anleitung der SUP-Coaches erleben die Kinder bei diesem tollen Event welche Spiele man mit dem SUP-Board machen kann und dabei auch auf Sicherheit und Umwelt achtet. Im Fokus steht dabei die Vermüllung der Ozeane. Mit wertvollen Tipps für den Alltag, lernen die Kids auf auf spielerische Weise von unserem Delfinschutzteam, was jeder am See und im eigenen Alltag gegen die Verschmutzung tun kann.Die Suppi Kids werden Spannendes über die Vielfalt der Wassertiere und ihre Lebensräume lernen und mit einem Quizspiel direkt anwenden. Anschließend geht’s mit dem SUP-Board auf Schatzsuche. Dabei wird Müll „gejagt“ und dokumentiert.: SUP Club Starnberger See in Kooperation mit der GRD: Samstag, 4. Juli 2020, 10-13 UhrSeebad Starnberg, Strandbadstr. 17, 82319 Starnbergauf www.sup-club.bayern > SUP Kids2010 wurde in Hamburg an der Außenalster der erste SUP Club gegründet, 2015 folge Stade. Eliane Droemer, PR-Beraterin für Boardsport und SUP Instructor, gründete 2014 den SUP Club Starnberger See, der sich auf den Verleih von SUP-Boards sowie ein vielfältiges Kursprogramm spezialisiert hat. Seit 2015 ist die Station im Seebad Starnberg und ein mobiler Verleih ist im ganzen 5-Seenland buchbar. Die SUP Clubs zeichnen sich aus durch ein sehr engagiertes Team, bestes SUP-Material und eine breite Kursvielfalt, so dass jeder Gast hier seine Disziplin findet. Die SUP Clubs haben viel Erfahrung mit Gruppenevents – ob für Kinder, Betriebsfeiern oder Junggesellenabschiede. Dabei verstehen sie sich auch als Vermittler und informieren die Gäste detailliert über Themen wie Sicherheit und Befahrungsregeln auf Gewässern.