Trikot Verlosung plus Gewinnspiele bei Rhein Fire von Mein Verein Meine Rettung by Geras24

Erfolgreiche Trikot Verlosung bei Rhein Fire vom 18.06.2023 im Stadion Schauinsland Reisen Arena Duisburg

Mein Verein Meine Rettung by Geras24 freut sich bekannt zu geben, dass unsere erste Trikot Verlosung ein großer Erfolg war! Am 18. Juni 2023 fand die Verlosung im Stadion von Rhein Fire statt und begeisterte die Fans des renommierten Football-Teams. Glückliche Gewinner hatten die einmalige Gelegenheit, ein signiertes Trikot mit den Unterschriften aller Spieler und Trainer von Rhein Fire zu gewinnen.



Wir möchten uns bei allen Teilnehmern bedanken, die an der Verlosung teilgenommen haben. Es war großartig, die Begeisterung und Unterstützung der Fans hautnah zu erleben. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin!



Nächster Termin der Trikot-Verlosung am 13.08.2023 im Stadion Schauinsland Reisen Arena Duisburg



Mein Verein Meine Rettung by Geras24 setzt seine erfolgreiche Verlosung fort, um die Bedeutung der digitalen Absicherung hervorzuheben. Merken Sie sich den Termin vor! Am Sonntag, den 13. August 2023, um 16:25 Uhr, findet das Spiel zwischen Rhein Fire und den Hamburg Sea Devils in der Duisburger Schauinsland Reisen Arena statt. Es erwartet Sie spannender Football und die Chance, weitere signierte Trikots zu gewinnen! Der Gewinner wird direkt vor Ort, in der ersten Halbzeit bekannt gegeben und das Trikot kann an dem Tag sofort mitgenommen werden.



Besuchen Sie unseren Stand vor Ort, um mehr über unsere innovativen Lösungen für die digitale Sicherheit zu erfahren. Unser Expertenteam steht Ihnen ab 12:30 Uhr zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen individuelle Lösungen anzubieten.



Für Groß und Klein - lustiges Dosenflip Gewinnspiel



Wir bei Geras24 lieben es, nicht nur Ihre digitale Sicherheit zu gewährleisten, sondern auch Spaß und Unterhaltung zu bieten. Daher möchten wir Sie zu einem lustigen Gewinnspiel einladen - dem Dosenflip.



Egal, ob jung oder alt, jeder kann an diesem witzigen Wettbewerb teilnehmen. Das Ziel ist einfach: Versuchen Sie, eine Dose mit einem geschickten Wurf so zu flippen, dass sie aufrecht stehen bleibt. Klingt einfach, oder? Aber Vorsicht, es erfordert eine Menge Geschick und Präzision!



Und das Beste daran? Wer gewinnt, kann für sich und seine Liebsten direkt eine Notfallbox mit echten Rhein Fire Logo mitnehmen. Diese praktischen Dosen ermöglichen es Ihnen, wichtige medizinische Informationen und Notfallkontakte sicher aufzubewahren. Sie sind sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet und können im Ernstfall Leben retten.



Wir freuen uns darauf, Sie am 13. August persönlich in der Duisburger Schauinsland Reisen Arena begrüßen zu dürfen!



Bleiben Sie sicher und geschützt mit Mein Verein Meine Rettung by Geras24 - Ihrem Experten für digitale Absicherung!



Ihr Team von Mein Verein Meine Rettung by Geras24