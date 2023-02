Torsten te Paß - Ein Düsseldorfer digitalisiert das Leben

Torsten te Paß kennt die Situation aus der eigenen Familie: Ein Schicksalsschlag und sämtliche Unterlagen sind vernichtet. Deswegen hat er Geras24 ins Leben gerufen – einen digitalen Ort zur Absicherung des Lebens und der Familie. Als Ambition zur Gründung von Geras24 steht die Tatsache im Vordergrund, dass physisch vorhandene Wertgegenstände zerstört werden können. Digitalisierte Vermögenswerte sind vor äußeren Einflüssen geschützt und überstehen so Katastrophen, auf die der Mensch nur wenig bis keinen Einfluss hat.Bei Torstens Eltern war es ein Brand im eigenen Haus. Was nicht von den Flammen vernichtet wurde, fiel spätestens dem Löschwasser zum Opfer. So leider auch sämtliche Verträge, Versicherungsunterlagen, Urkunden und Dokumente von Wichtigkeit. Jeder Mensch lagert in seiner Wohnung oder in seinem Haus mehrere Ordner, in denen sich Unterlagen befinden. Man spricht von 7 Ordnern im Durchschnitt. Ein Großteil davon unterliegt nicht einmal der Aufbewahrungspflicht. Doch Geburtsurkunden, Versicherungspolicen, Mietverträge, Verträge mit Stromlieferanten usw. sollten im Original vorliegen. Die digitale Speicherung dieser wichtigen Daten hilft dabei, diese Unterlagen zu schützen.Ein „Ernstfall“ – das kann vieles bedeuten. Brand, Flutkatastrophe, Zusammensturz des Hauses, Diebstahl, Vandalismus und vieles mehr. Auch ein Unfall zuhause, im Straßenverkehr oder im Urlaub stellt eine Situation dar, in der digitalisierte Dokumente von großer Wichtigkeit sein können. Liegt ein Todesfall vor, ist es für die Angehörigen eine große Erleichterung, wenn der Verstorbene zu Lebzeiten seine Lebensvorsorge mit Geras24 organisiert hat. Denn dann ist es ihnen möglich, auf alle hinterlegten Dokumente zuzugreifen und auch die bürokratische Hürde mit Leichtigkeit zu nehmen.Lebensplanung mit Geras24 bedeutet, wichtige Dokumente und Daten auf einem deutschen Server bereitzustellen. Angehörige haben im Ernstfall oder sogar im Todesfall mittels QR-Code Zugriff auf diese Dokumente. Von Vertragsdaten und dem Kontakt zu Vertragspartnern über die Patientenverfügung bis hin zum digitalen Nachlass lässt sich hier alles speichern. Das hilft Angehörigen im Bedarfsfall, nicht im bürokratischen Dschungel verloren zu gehen.Geras24 ist ein Ort, an dem Lebensplaner alles finden, was von Bedeutung ist. Viele Vorlagen erleichtern den Überblick über das, was wirklich zählt. Hier finden Vorsorgende eine praktische Kündigungsvorlage für ihre Mobilfunkverträge, GEZ und sonstige Mitgliedschaften. Ein Medikamentenplan hilft ihnen, den Überblick im Alter nicht zu verlieren. Auch dem Rettungsdienst hilft dieser Plan weiter, wenn es einmal zu einem Notfall kommen sollte. Wichtige Formulare wie Patientenverfügung, Testament oder Betreuungsverfügung sind hier ebenfalls zu finden.Solch wichtige Dokumente sollte der Vorsorgende zwar auch im Original aufbewahren, doch mit der digitalen Speicherung kann er seinen Angehörigen mitteilen, wo sie diese Unterlagen im Ernstfall finden. Das ist im Notfall nicht nur sehr wichtig, sondern gibt Angehörigen auch ein sicheres Gefühl. Sie wissen direkt, was zu tun ist. Die meisten Angehörigen, egal ob Kinder, Enkel oder Eltern, wissen nicht, welche Unterlagen ihre Lieben besitzen und wo diese überhaupt zu finden sind. Jeder, der sein Leben mit Geras24 auf digitalem Wege organisiert, hilft seinen Angehörigen, im Ernstfall den Überblick zu behalten.