So wird aus der Trauerfeier eine Lebensfeier

Wer das Wort Beerdigung hört, verbindet dies in der Regel mit schwarzgekleideten Menschen, die um ein Grad herumstehen und weinen. Viele Menschen haben sogar Angst vor Beerdigungen, weil sie so düster sind und mit traurigen Momenten einhergehen. Doch es ist ein Wandel spürbar, der weg von der klassischen Trauerfeier hin zu einer Lebensfeier führt. Geras24 beteiligt sich maßgeblich daran, jedem seine individuelle Lebensfeier zu ermöglichen.Das ist vor allem für Menschen interessant, die sich eine klassische Trauerfeier nach ihrem Ableben nicht vorstellen können. Sie möchten nicht, dass ihre Lieben weinend um das Grab herumstehen und sich traurig an sie erinnern. Ihr Wunsch ist es, mit freudigen Erinnerungen von der Welt entlassen zu werden. Sie möchten, dass Gäste bunte Farben tragen und sich mit einem Lächeln an die gemeinsamen Momente erinnern.Dank Geras24, einer deutschen Plattform, kann sich jeder seine eigene Lebensfeier vorab gestalten. Dazu ist es notwendig, die persönlichen Wünsche festzuhalten und für die Angehörigen bereitzustellen. Wer aktive Lebens- und Sterbevorsorge betreibt, erleichtert nicht nur seinen Angehörigen die Zeit nach seinem Tod. Vorsorgende haben die einmalige Chance zur Selbstentscheidung, was nach ihrem Tod passieren soll. Mit der Digitalisierung wichtiger Unterlagen leistet jeder einen großen Beitrag dazu. Auf dem deutschen Server von Geras24 haben Angehörige von überall auf der Welt Zugriff auf die Wünsche des Verstorbenen. So können sie ihm die letzte Ehre gebührend erweisen und die von ihm gewünschte Lebensfeier umsetzen.Lebensfeier kann bedeuten, dass die Gäste bei der Verabschiedung nicht in schwarz erscheinen sollen. Lieber sollen sie fröhliche Farben tragen. Es kann bedeuten, dass statt klassischer Trauerblumen die Lieblingsblumen des Verstorbenen ausgewählt werden sollen. Lebensfeier heißt aber auch, aktiv festzulegen, welche Kleidung man selbst bei seiner Beerdigung tragen möchte. Hingegen landläufiger Meinungen ist es möglich, im Trikot des Lieblingsvereins die letzte Ruhe zu finden. Wichtig für die Lebensfeier ist der erste Schritt zur Umsetzung. Eine Lebensfeier lässt sich nur dann ausrichten, wenn Angehörige davon erfahren. Das ist mit Geras24 ganz einfach umsetzbar.Sämtliche Dokumente und Formulare, die für eine aktive Lebens- und Sterbevorsorge notwendig sind, finden Vorsorgende auf der Seite von Geras24. Hier haben sie die Möglichkeit, Versicherungen und Urkunden abzuspeichern und Vertragsdaten anzugeben. Das hilft Angehörigen nach dem Tod des Vorsorgenden, einen genauen Überblick über alle weiteren Schritte zu erhalten. Sie müssen nicht nach Unterlagen in Ordnern suchen, deren Aufenthaltsort ihnen unbekannt ist. Mit einem Code erhalten ausgewählte Angehörige Zugriff auf die Daten, die der Vorsorgende zu Lebzeiten abspeichert.Dazu gehören auch die Wünsche hinsichtlich der Verabschiedung. Die Form und der Ort der Bestattung, Blumenwünsche, Musikwünsche und vieles mehr lassen sich formulieren und hinterlegen. So kann sich jeder sicher sein, dass seine Wünsche umgesetzt werden. Diese Art der Vorsorge trägt zum großen Teil dazu bei, dass der Vorsorgende Zeit für die wichtigen Dinge im Leben hat. Je früher er seine Dokumente abspeichert und seine Wünsche für die Zeit nach seinem Tod festhält, umso mehr Zeit und Freiheit hat er im Leben. Denn für die Zeit nach seinem Tod hat er bereits Vorsorge getroffen.