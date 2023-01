Mit moderner Lebensvorsorge das Leben freier genießen

Die Lebensvorsorge von heute unterscheidet sich maßgeblich von der vorangegangener Generationen. Einen großen Anteil daran trägt das deutsche Portal Geras24 , denn hier haben Vorsorgende die Chance, alles an einem Ort abzuspeichern, was für die Familie wichtig ist. Mit Geras24 an der Seite ist jeder in der Lage, eine moderne Lebensvorsorge zu treffen. Das trägt in erster Linie zu einem freieren Leben bei, welches sich in vollen Zügen genießen lässt.Im Notfall stehen Betroffenen und Angehörigen heute viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung, als das noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. QR-Codes auf dem Smartphone, Notfallboxen im Kühlschrank, Armbänder mit Notfallangaben und vieles mehr tragen dazu bei, dass im Notfall schnelle Hilfe möglich ist. Doch diese Mittel sind nicht die einzigen, die zu einer modernen Lebensvorsorge beitragen. Dokumente, Urkunden und Verträge digital abzuspeichern und für seine Lieben zugängig zu machen, gehört ebenfalls dazu.Die letzten Generationen taten sich noch sehr schwer damit, die Digitalisierung in ihr Leben zu integrieren. Das lag insbesondere daran, dass die Technologie noch nicht so breit aufgestellt war wie heute. Die heute Ü40-jährigen sind hingegen schon in ihrer Jugend mit Computern, Smartphones und Tablets in Berührung gekommen. Die heutigen Kinder wachsen selbstverständlich mit all dem auf. Für sie ist es etwas Alltägliches, mit Apps, Lernprogrammen, Games usw. umzugehen. Kaum ein junger Mensch wird heutzutage noch ohne sein Handy angetroffen.Doch nicht nur der Unterhaltungssektor gestaltet sich so einfach wie nie. Auch die gezielte Lebensvorsorge wird dank der deutschen Plattform Geras24 zum Kinderspiel. Wichtige Dokumente werden mit Scanner oder praktischer Scan-App digitalisiert und auf der Plattform abgespeichert. Das betrifft vor allem Dokumente wie die Patientenverfügung und das Testament, Geburts- und Heiratsurkunden, Verträge und vieles mehr. Sämtliche Unterlagen, die unser Leben gestalten und im Ernstfall besonderer Aufmerksamkeit bedürfen.Das Leben hält die wildesten Überraschungen bereit. Neben den schönen Ereignissen wie der Geburt eines Kindes oder der Heirat spielen auch negative Ereignisse eine Rolle. Ein Unfall, eine plötzliche Erkrankung, Situationen, in denen wir uns selbst nicht zu helfen wissen. Vor allem in solchen Situationen ist es gut, wenn nahestehende Verwandte oder Familienangehörige wissen, wo sich welche wichtigen Dokumente befinden. Sie könnten jederzeit in die Situation kommen, Entscheidungen über den weiteren Weg treffen zu müssen. Dann hilft es ihnen, wenn sie wissen, welche Wünsche und Pläne der Vorsorgende für sich festgelegt hat.Eine offene Kommunikation mit seinen Lieben ist bei der optimalen Lebensvorsorge also deutlich von Vorteil. Wer Lebensvorsorge bei Geras24 betreibt, hat die Möglichkeit, einen QR-Code mit Zugangsdaten an eine Vertrauensperson weiterzugeben. Diese hat dann den klaren Vorteil, genau zu wissen, was zu tun ist. Denn neben der Digitalisierung von Dokumenten und Urkunden gehört auch die Formulierung von lebenswichtigen Entscheidungen zur aktiven Lebensvorsorge. In einer Patientenverfügung lassen sich viele verschiedene Vorgehensweisen dokumentieren, die sich der Vorsorgende wünscht. So trifft er nicht nur für sich selbst wichtige Entscheidungen, sondern verhilft seinen Lieben auch zu maximaler Klarheit im Falle eines Falles.