Mit dem Vorsatz der Digitalisierung ins neue Jahr starten

Wichtige Unterlagen an einem zentralen Ort abzuspeichern, hilft effektiv bei der Planung des Lebens und des eigenen Todes. Geras24 ist eine deutsche Plattform, die im Notfall dabei hilft, schnell und einfach an die wichtigsten Unterlagen zu gelangen. Digital abgespeicherte Unterlagen sind vor äußeren Einflüssen geschützt und können weder Feuer, Wasser noch Vandalismus zum Opfer fallen. Die Digitalisierung der eigenen Dokumente in die Hand zu nehmen, ist ein wunderbarer Vorsatz für das neue Jahr. Dieser lässt sich mit Geras24 spielend leicht umsetzen.Die Digitalisierung von Unterlagen gestaltet sich dank Scan-Apps und Upload-Möglichkeiten mittlerweile sehr einfach. Niemand muss mehr Angst vor diesem Prozess haben. Die Digitalisierung von Dokumenten bringt gleich mehrere Vorteile mit sich. Der papierlose Haushalt kann endlich Einzug halten und Platz für die schönen Dinge im Leben machen. Ordner nehmen keinen Platz mehr weg und verstauben nicht. Digitalisierte Unterlagen sind sicher vor Feuer, Wasser, Vandalismus und Diebstahl geschützt. Sie sind jederzeit von überall auf der Welt abrufbar. Da sie sich mit Schlagworten versehen lassen, gelingt die Suche nach einem Dokument sehr leicht.Geburtsurkunde, Patientenverfügung und Testament sind die wichtigsten Dokumente für die Planung des Lebens, aber auch des Todes. Wer selbstbestimmt aus dem Leben scheiden möchte, der sollte sich bereits zu Lebzeiten aktiv um die Planung kümmern. So ist es Hinterbliebenen möglich, den Wünschen des Verstorbenen zu entsprechen. Die Digitalisierung zu Lebzeiten hilft Angehörigen, Dokumente nach dem Tod direkt griffbereit zu haben. Geras24 bietet mit seinem Portal die zentrale Speicherung aller Unterlagen an. Ein Link für die Hinterbliebenen gewährt den einfachen Zugriff auf alles Wichtige.Dazu ist jedoch erst einmal die Umsetzung des guten Vorsatzes der Digitalisierung notwendig. Jeder sollte die ersten Schritte in die Digitalisierung gehen. Damit gestaltet sich die Zeit nach dem Tod für die Hinterbliebenen am einfachsten. Zur benötigten Hardware gehört entweder ein Scanner oder ein Smartphone. Der Markt bietet leicht bedienbare, kostenfreie Apps an, mit denen sich Dokumente innerhalb von Sekunden scannen lassen. Ein Name für die Datei hilft, sie hinterher schnell zu finden. Die Übertragung auf die Plattform von Geras24 ist einfach. Sie ist auch für Menschen leicht verständlich, die nicht viel Erfahrung mit dem Computer haben.Die Digitalisierung betrifft jeden Bereich des Lebens. Unterlagen hierzu sind äußerst vielfältig. Konten bei Banken, Luxusgüter, Versicherungen aller Art, Abonnements, Verträge mit Vermietern, Stromgesellschaften und Handyanbietern und mehr. All das gehört zum Leben dazu, muss jedoch nach dem Tod gekündigt oder übertragen werden. Diese Aufgabe übernehmen die Hinterbliebenen. Damit diese es leicht haben und wissen, was zu tun ist, kann jeder mit der Digitalisierung von Dokumenten einen Beitrag leisten.Hinterbliebene werden in ihrer Trauer von der Bürokratie erschlagen. Anders gelingt das mit dem Zugangscode zu Geras24. Mit diesem haben sie Zugriff auf alle Dokumente, die der Verstorbene digitalisiert hat. So lassen sich Verträge schnell kündigen oder umschreiben. Auch die Wünsche zur eigenen Beerdigung sind hier zu finden. Denn bei der Planung der Bestattung geht es nicht nur um Geld und Zeit. Die Vorstellungen des Verstorbenen sind ebenso von Bedeutung. Mit der Digitalisierung der Unterlagen befindet sich jeder auf der sicheren Seite. Sowohl im Leben wie auch im Tod.