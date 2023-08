Innovative Notfallbox mit PZN 18835047: Ihr zuverlässiger Begleiter für den Ernstfall

Wir freuen uns bekannt zu geben, das die wegweisenden Notfallbox nun mit der PZN 18835047 gekennzeichnet ist. Sie wurde entwickelt, um Menschen in Notsituationen eine umfassende Unterstützung und Sicherheit für ihre Gesundheit zu bieten.Die PZN 18835047 ist ein Symbol für höchste Qualität und Innovation, die die Geras24 GmbH auszeichnen. Die Notfallbox wurde sorgfältig konzipiert und enthält eine Vielzahl von lebenswichtigen Elementen, um Menschen bei der Bewältigung von Notfällen zu helfen. Diese Notfallbox ist ein unschätzbares Hilfsmittel für den Alltag, das jederzeit leicht zugänglich ist.Die Notfallbox mit der PZN 18835047 enthält ein Notfalldatenblatt, auf der wichtige Informationen wie Notfallkontakte, eine Übersicht über bestehende Krankheiten, Medikamente und Allergien festgehalten wird. In einer kritischen Situation bietet dieses Datenblatt Rettungskräften wertvolle Einblicke, um eine adäquate medizinische Versorgung zu gewährleisten.Die Notfallbox mit der PZN 18835047 ist ab sofort in Apotheken und ausgewählten Fachgeschäften erhältlich.Geras24 GmbH lädt die Öffentlichkeit dazu ein, mehr über die Notfallbox mit der PZN 18835047 und ihre umfassenden Vorteile zu erfahren. Weitere Informationen finden Sie auf unserem offiziellen Shop unter https://shop.geras24.de Ist ein wichtiges Hilfsmittel für den Ersthelfer. Enthalten sind wichtige Informationen für die Behandlung von Krankheiten, Allergien, Notfallkontakten und Verletzungen. Die Box rettet Leben und wird im Kühlschrank aufbewahrt.Der Kühlschrank wurde für die Aufbewahrung ausgewählt, weil er in jedem Haushalt schnell zu finden ist. Ein Aufkleber auf der Innenseite der Eingangstür sowie außen am Kühlschrank macht die eintreffenden Rettungskräfte sofort auf die vorhandene Notfalldose aufmerksam. Das Rettungsteam kann umgehend reagieren und unter Umständen sogar eine entsprechende Therapie einleiten bzw. die Notfalldose für die weitere Behandlung ins Krankenhaus mitnehmen.Erfahrene Rettungskräfte können ein Lied davon singen: Ankunft am Notfallort und die zu versorgende Person ist bewusstlos oder kaum ansprechbar. Niemand sonst, der Fragen beantworten könnte, ist da. Ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt, eine Sepsis, ein allergischer Schock oder andere plötzliche Vorfälle kommen wie aus dem Nichts und können den körperlichen und geistigen Zustand eines Menschen rapid verschlechtern.Im Ernstfall, wenn jede Sekunde zählt, und der Rettungsdienst keine Zeit hat medizinische Unterlagen wie Arztbrief, Medikamentenliste oder Impfpass zu suchen, schafft die Notfalldose Abhilfe. Diese kleine Dose, gerade mal 10 cm hoch, enthält ein Notfall-Infoblatt mit allen relevanten Angaben zur Person: von der Blutgruppe über Unverträglichkeiten, Krankheiten und Medikamenteneinnahmen bis hin zu operativen Eingriffen, Angaben zu Kontaktpersonen und den Hinweis, wer sich im Notfall um das Haustier kümmert.Wenn im Notfall der Rettungsdienst kommt, sind viele Fragen offen. Oftmals kann der Patient oder die Patientin diese nicht beantworten. Hier hilft die Notfalldose. Sie enthält das Notfallblatt mit den wichtigsten Patientendaten und wird in der Kühlschranktür verstautDie Notfallbox ist eineErfindung.Kaufen Sie jetzt die Notfallbox und retten Sie im Notfall Leben!1x Notfalldose2x AufkleberMit der Notfallbox vonsind in einem Notfall schnell alle wichtigen Informationen für die Ersthelfer griffbereit. In Situationen, in der jede Sekunde zählt, kann eine Notfallbox Leben retten.Die Notfallbox wird mit dem ausgefüllten Informationsblatt im Kühlschrank aufbewahrt. Ein kleiner Aufkleber an der Eingangstür weist den Ersthelfer sofort auf die Box hin. Unter den Notarzthelfern ist dieses Verfahren gängige Praxis. Viele Menschenleben konnten so gerettet werden.