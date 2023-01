Digitalisierung von Dokumenten für den Urlaub

Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Viele Deutsche zieht es dann ins Ausland. Sonne, Strand und Meer stehen hier ganz oben auf der Liste. Doch immer wieder wird die schöne Urlaubszeit durch den Verlust oder das Vergessen wichtiger Dokumente überschattet. Das deutsche Portal Geras24 trägt dazu bei, wichtige Dokumente von überall auf der Welt abrufen zu können. Einzige Voraussetzung: die Digitalisierung zu Hause. Und die gelingt ganz einfach.Mit einem Scanner oder einer Scan-App auf dem Handy lassen sich die wichtigsten Dokumente für den Urlaub ins digitale Format bringen. Wichtig dabei ist, die Dateien anschließend gut zu beschriften, damit die Suche danach so einfach wie möglich verläuft. An einem zentralen Ort wie Geras24 gespeichert, stehen Geburtsurkunde, Personalausweis, Führerschein, Krankenversicherung, Auslandskrankenversicherung und vieles mehr jederzeit zur Verfügung. Und das von überall auf der Welt.Ein Diebstahl der Handtasche oder der Verlust des Geldbeutels trifft Urlauber öfter, als man denkt. Plötzlich ist alles weg. Auch ein Unfall ereignet sich schneller als dem Urlauber lieb ist. Gut, wenn vorgesorgt wurde. Die digitale Abrufbarkeit von medizinisch relevanten Unterlagen wie der Versicherungskarte oder der Auslandskrankenversicherung kann äußerst wichtig sein. Ist der Vorsorgende selbst nicht in der Lage, auf die Dateien zuzugreifen, können dies Angehörige für ihn erledigen. Dazu hat der Vorsorgende seinen Angehörigen Daheim einen QR-Code von Geras24 hinterlassen. Sie können sich schnell und einfach um die Zustellung der Dateien im Urlaubsort kümmern.Wichtige Formulare wie Patientenverfügungen, Testamente, Geburts- und Heiratsurkunden, Verträge und vieles mehr lassen sich auf dem deutschen Server von Geras24 speichern. Sie befinden sich so an einem zentralen Ort und sind leicht erreichbar. Unannehmlichkeiten im Urlaubsland gehören damit der Vergangenheit an. Sämtliche Unterlagen, die unser Leben gestalten und im Ernstfall von besonderem Interesse sind, müssen nicht mehr auf verschiedenen Speichermedien gesucht oder umständlich telefonisch beantragt werden.Gehen Ausweise, Geldkarten, Verträge oder Urkunden im Urlaub verloren, müssen diese Ersatz finden. Der Urlauber hat bei seiner Rückkehr die Aufgabe, verloren gegangene Dokumente neu zu beantragen. Durch die Digitalisierung seiner wichtigsten Dokumente vor der Reise ist er jedoch bei Verlust im Urlaub dazu in der Lage, sich auszuweisen. Auch wenn das Original nicht vorhanden ist. Deswegen ist es für jeden, der einen Aufenthalt im Ausland plant, von großer Bedeutung, sich im Vorhinein mit der Digitalisierung zu befassen.Sind die neu beantragten Dokumente dann eingetroffen, sollten diese direkt bei Geras24 abgespeichert werden. So stehen sie bei der nächsten Gelegenheit sofort zur Verfügung. Das muss nicht unbedingt der nächste Urlaub sein. Es gibt viele Situationen im Leben, in denen der schnelle Zugriff auf die gesicherten Unterlagen vonnöten sein kann. Ein Wasserschaden oder ein Feuer im Haus, der Diebstahl des Geldbeutels, die Anmeldung der Kinder in der Schule oder ein medizinischer Notfall. Ist die Lebensvorsorge mit Geras24 auf dem aktuellen Stand, lassen sich überraschende Situationen leichter meistern als ohne eine solche.