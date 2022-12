Digitale Transformation in 24 Stunden

Mit Geras24 - Digital zum Jahreswechsel

Der Jahreswechsel ist eine Zeit, in der viele Menschen ihre Dokumente und Dateien sichern möchten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele Personen die digitale Welt nutzen, um ihre Dokumente und Daten zu schützen. Eine digitale Strategie zur Sicherung der Dateien ist daher ein wichtiger Schritt, um sich und seine Familie zu schützen. Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, wie wichtig es ist, Daten und Dokumente digital zu sichern. Hackerattacken auf verschiedene Unternehmen und Unwetterkatastrophen haben dazu geführt, dass Millionen von sensiblen Daten verloren gingen oder missbraucht wurden. Um solche Vorfälle künftig zu vermeiden, ist es wichtig, seine Daten richtig zu schützen und regelmäßig Backups durchzuführen. Mit der richtigen Strategie können Menschen auch im neuen Jahr sicherstellen, dass ihre persönlichen Informationen nicht in die falschen Hände geraten.

Geras24 ist ein deutscher Dienst, mit dem du alle wichtigen Dokumente deines Lebens online absichern kannst. So hast du jederzeit und überall Zugriff auf alle wichtigen Unterlagen – von der Geburtsurkunde bis zum Testament.

Alle Daten werden in Deutschland gespeichert und sind durch die 2-Faktor-Authentifizierung bestens geschützt. Du kannst auch eine Vertrauensperson einbinden, damit im Notfall alles reibungslos funktioniert.