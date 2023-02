Angehörige für den Ernstfall absichern und so das Leben in vollen Zügen genießen

Lebensverändernde Situationen gibt es viele im Leben. Eine schwere Erkrankung, ein Unfall mit unschönen Folgen oder sogar der Verlust eines geliebten Menschen für immer. Damit Angehörige in solch schwierigen Situationen nicht überfordert sind, hat jeder die Möglichkeit, mit Geras24 für den Ernstfall effektiv vorzusorgen. Vorsorge heißt bei Geras24, wichtige Unterlagen digital abzuspeichern und so die Familie abzusichern. Geras24 ist eine deutsche Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, Angehörige zu entlasten und sie vor der bürokratischen Welle zu schützen. Immer mehr Menschen sorgen so optimal für ihr Leben und ihre Lieben vor. Damit diese sich im Ernstfall mit wichtigeren Dingen beschäftigen können als mit der Suche nach Geburtsurkunden, Patientenverfügungen und Co.Das Wort „Ernstfall“ muss nicht immer mit Schäden am eigenen Leib verbunden sein. Unfälle im Haushalt, Garten oder Straßenverkehr, Erkrankungen mit tödlichem Ausgang oder das Ableben geliebter Menschen gehören zu den dramatischsten Ernstfällen. Doch auch Ereignisse, auf die wir Menschen wenig bis keinen Einfluss haben, erschüttern unser aller Alltagsleben immer wieder. Flutkatastrophen, Hausbrände, Vandalismus, Erdbeben und vieles mehr zählen hier dazu. Die Zerstörung des Eigentums bringt eine Unmenge an Herausforderungen mit sich.Solche Ereignisse vernichten sämtliche wichtige Unterlagen. Es besteht keinerlei Hoffnung auf das Auffinden von Geburtsurkunden, Patientenverfügungen, Testamenten und anderer wichtiger Vertragsunterlagen. Die digitale Speicherung solcher Dokumente bringt einen entscheidenden Vorteil mit sich: sie sind von überall auf der Welt abrufbar. Über einen einfachen Link haben sogar Vertrauenspersonen darauf Zugriff und können ihren Lieben in Not aus der Ferne beistehen. Das kann in vielen Situationen von großer Wichtigkeit sein.Wer mit Geras24 Lebensvorsorge betreibt, der genießt sein Leben mit einem guten Gewissen. Er hat alles Mögliche für seine Lieben unternommen. Sollte einmal ein Ernstfall eintreten, wissen nahe Angehörige dank der deutschen Plattform, wie es für sie weitergehen wird. Lebensvorsorgende hinterlegen hier den Aufbewahrungsort wichtiger Originalunterlagen, sodass Angehörige nicht lange damit beschäftigt sind, diese zu suchen. Lebensvorsorgende speichern hier aber auch ihren letzten Willen ab, sodass Angehörige gleich wissen, welche Vorbereitungen zu treffen sind.Über einen Link haben Angehörige oder eine Vertrauensperson der Wahl Zugang zum Geras24 Konto des Vorsorgenden. Die große Unsicherheit und die Gefahr, mit den bürokratischen Vorgängen im Ernstfall überfordert zu sein, fällt komplett weg. Kein Angehöriger muss erst im Haus seiner Lieben nach Ordnern suchen, in denen sich wichtige Unterlagen finden lassen. Ein einziger Log-In bringt Licht ins Dunkel und spart so wichtige Zeit und Nerven. Jeder, der mit Geras24 aktive Lebensvorsorge betreibt, beschert sich und seinen Angehörigen ein weiches Ruhekissen aus einem guten Gewissen.