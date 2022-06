Neue Arbeitswelten für eine Zukunftsbranche

Das beschauliche fränkische Städtchen Lichtenfels ist Deutschlands historische „Korbstadt“, entwickelt sich jedoch seit einigen Jahren zum weltweiten Zentrum für 3D-Druck. Treibende Kraft hinter dem Wachstum ist das Unternehmen GE Additive auf dem sogenannten 3D-Campus. Das außergewöhnliche Interior Design für den neuen Verwaltungsbau gestaltete GEPLAN DESIGN mit Büros in Stuttgart und Hamburg.



Der 3D-Campus am Rande des beschaulichen fränkischen Städtchens Lichtenfels vereint alles unter einem Dach: Forschung und Entwicklung, Verwaltung sowie Produktion, Service und Logistik und bietet darüber hinaus Platz für rund 700 Mitarbeiter. Rund 40.000 Quadratmeter Raum umfasst der Neubau nach einem Entwurf von SCHMELZLE+PARTNER ARCHITEKTEN aus Hallwangen. Mit seiner Länge von 421 Meter und einer Höhe von 22 Meter ist der 3D-Campus größer als das Bundeskanzleramt in Berlin. GEPLAN DESIGN konnte sich beim Auswahlverfahren für das Interior Design gegen mehrere internationale Designbüros durchsetzen.



Der neue 3D-Campus trägt dem starken Wachstum von GE Additive Rechnung, einer Sparte des weltweit aktiven Unternehmens General Electric (GE). GE Additive erwarb im Jahr 2016 75 Prozent der Firma Concept Laser, die der Unternehmer Frank Herzog vor 22 Jahren im fränkischen Lichtenfels gründete. Herzog gilt als „The Godfather of Laserdruck“ und hat weit über 400 Patente inne. In fast allen Branchen gewinnt der 3D-Druck – die additive Fertigung – an Bedeutung, da so mit weniger Ressourceneinsatz leichtere, variablere und stabilere Bauteile erzeugt werden können. GE Additive arbeitet mit Kunden aus zahlreichen Branchen, wie etwa der Medizin- und Dentaltechnik, der Luft- und Raumfahrtindustrie, dem Werkzeug- und Formenbau, der Automobilindustrie und der Uhren- und Schmuckindustrie.



Die beeindruckenden Möglichkeiten des 3D-Drucks inspirierten auch die Innenarchitekten von GEPLAN DESIGN bei ihrem Interiorkonzept für die neue Verwaltung von GE Additive. „Ein Besuch bei GE Additive sollte sich laut Briefing des Bauherrn anfühlen wie früher als Kind im Spielzeugladen“, erzählt Innenarchitekt Rolf Glantz, der mit seinem Zwillingsbruder Cord Glantz das Büro GEPLAN DESIGN führt. „Wenn man das Unternehmen betritt, ist man erst mal völlig geplättet und will dann alles ganz genau erforschen. Es gibt unglaublich viele interessante Anwendungen mit 3D-Druck.“ GEPLAN DESIGN spielt das Thema 3D-Druck immer wieder, es finden sich im neuen Verwaltungsbau 3D-Struktur-Tapeten, 3D-gegossene Fliesen und auch ein Bild mit einer 3D-Struktur aus gepresstem Kaffeesatz wieder.



Interior Design für ein ganz besonderes Unternehmen



Für die Darstellung der unterschiedlichen Einsatzbereiche des additiven Fertigungsverfahrens entwickelte GEPLAN DESIGN im großzügigen Foyer des Campus eine abwechslungsreiche Ausstellung. In schwarzen, hochglänzenden Monolithen werden Besuchern des Campus die Firmengeschichte und die Fähigkeiten von GE Additive nähergebracht.



So futuristisch wie die scharfkantigen Ausstellungsträger wirken, hat GEPLAN DESIGN jedoch nicht den ganzen Campus entworfen. „Der 3D-Campus bildet in gebauten Raum ab, dass GE Additive trotz seines internationalen Erfolgs ein typisch fränkisches, bodenständiges Unternehmen ist. Es ist herzlich und respektvoll zu seinen Mitarbeitenden und Besuchern“, erklärt Rolf Glantz. „Diesen authentischen und dennoch zukunftsgewandten Spirit transportiert unser Interior Design.“ Und so dominieren bei der Wahl der Oberflächen erdige Farben und ehrliche Materialien wie Holz, Leder und Kupfer. Im Foyer und der Kantine kommen je nach Nutzung unterschiedlichste Möbel zum Einsatz, kombiniert mit abwechslungsreichen Pflanzeninstallationen. Diese harmonieren ideal mit den weiten Ausblicken in die leicht hügelige fränkische Landschaft, die der Campus an vielen Stellen gewährt.



Individuelle Lösungen



Eine weitere Inspirationsquelle für GEPLAN DESIGN war die Stadtgeschichte von Lichtenfels, gilt die Stadt doch als die „Deutsche Korbstadt“. Um das Jahr 1900 hatten viele Korbflechtereien ihren Sitz in Lichtenfels, darunter die größten ihrer Branche. Diese Tradition aufgreifend, entwarf GEPLAN DESIGN großformatige, geflochtene Lichtinstallationen für die Campus-Kantine. Diese Korbleuchten lassen sich, wie auch die Deckenelemente der eingestellten Gitterboxen mittels eines Kettenzuges an die Decke hochziehen. Die Wände und Podeste der Boxen lassen sich einfach demontieren. Auf diese Weise entsteht ein ebenmäßiger, großer und freier Raum für Veranstaltungen für die ganze Belegschaft.



Für das dreieckige Auditorium an der Spitze des Campus, ein großzügig verglaster Besprechungsraum mit weitem Blick über das Kloster Banz, die Basilika Vierzehnheiligen und den Staffelberg, entwickelte GEPLAN DESIGN eine eindrucksvolle dreidimensionale Seilbespannung, bestehend aus acht Kilometer Textilseil.



Die Büroflächen des viergeschossigen Verwaltungsbaus gestaltete GEPLAN DESIGN weitestgehend als Open-Space, der flexibel auf Änderungen reagieren kann. Um die Flächen zu unterbrechen, gibt es zwischengeschaltete Funktionsräume in Form von eingestellten Boxen. Zudem ließ GEPLAN DESIGN anpassungsfähige Raumtrenner fertigen, um mehr Privatsphäre und Individualität für die Mitarbeitenden zu schaffen. Die Möbel gehen auf die verschiedenen Nutzungen ein, indem sich individuell Akustikelemente, Pinnwände, Whiteboards oder auch Fachböden einsetzen lassen.



Daten + Fakten



Projekt: GE Additive 3D-Campus

Standort: Rudolf-Diesel-Straße 14, 96215 Lichtenfels

Bauherr: GE Additive Lichtenfels

Innenarchitektur: GEPLAN DESIGN, Stuttgart/Hamburg

Projektleitung GEPLAN DESIGN: Ursula Christen, Patrick Wiest

Leistungsphasen GEPLAN DESIGN: 1-8

Architektur: SCHMELZLE+PARTNER MBB ARCHITEKTEN BDA, Hallwangen

Nutzfläche Verwaltung: ca. 20.000 qm

Fertigstellung: 04.2021



Partnerfirmen (Auszug):

Schreiner Verwaltung: Koch Interieur Manufaktur und Widmaier Ideen Form Geben

Raumausstatter maden

Lichtplanung: team licht, Hamburg

Lose Möbel: GREB Büro&Design und bsk Büro- und Projekteinrichtung



Hersteller (Auszug):

Teppiche: Interface

Tapeten: BN Walls

Möblierung: u.a. Brunner

Flechtobjekte: Fa. Flechttechnik Schöne

Sonderleuchten: 2F Leuchten