Wenn die Zeit reif ist für Veränderunge

Hermann Scherer, Sibylle Bräuer und Fotograf Dominik Pfau

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg und Stuttgart fand am 24.06.2022 der 11. Internationale Speaker Slam mit 141 Rednern aus 11 Nationen und mehreren Kontinenten statt.



Sibylle sagt, in diesem Speaker Slam braucht man Nerven wie Drahtseile, da 141 Redner auf zwei Bühnen ihre Botschaft in nur 4 Minuten erzählt haben müssen. Danach gehen die Mikrofone aus.



Die Expertin für ganzheitliche Prävention organisiert gemeinsam mit dem Verein Gemeinschaft für Lebendigkeit den Kongresses NOVASANA – Kongress für integrative Medizin. Aus Dresden trat sie für einen Weltrekord bei dem Speaker Slam an, der gewonnen wurde. Sie konnte nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury mit ihren hervorragenden Leistungen begeistern.



Sibylle ist der Meinung, dass es an der Zeit ist, im Gesundheitswesen eine Veränderung anzuregen und aktiv etwas dafür zu tun. – es soll eine Brücke gebaut werden zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde, damit ein gesunder Mix aus Schulmedizin, uralter Naturheilkunde, neuesten Diagnosemöglichkeiten und Erkenntnissen aus der Forschung der Informationsmedizin des 21. Jahrhunderts entstehen und sich entwickeln kann.



Fragen wir Menschen, was Sie sich wünschen, so steht oft an erster Stelle: GESUNDHEIT. Und was ist der am häufigsten ausgesprochen Wunsch zum Geburtstag: Ich wünsche Dir vor allem Gesundheit.



Aber Hand aufs Herz: Die meisten Menschen schauen erst hin, wenn bereits die ersten Krankheitsanzeichen vorliegen. Sibylle liegt es am Herzen, bereits vorher im Rahmen der ganzheitlichen Prävention die Menschen zu begleiten – für ein gesundes erfülltes Leben. Und dies hat viele Facetten. Jeder Einzelne hat seine persönlichen Schwachstellen, an denen der Körper Unterstützung benötigt. Geben sie ihm diese Unterstützung wird er es Ihnen danken.



Viele Bereiche beeinflussen unsere Gesundheit: Ernährung und Bewegung sind wohl die am allgemein bekanntesten. Allerdings spielt auch der Säure Basen Haushalt, unser Darm, Vital- und Mineralstoffe, unsere Gedanken, das Umfeld, unsere Arbeit, die Umwelt und vieles mehr eine nicht zu unterschätzende Rolle. All dies beeinflusst auch, wie wir Krisen bewältigen können, mit außergewöhnlichen Situationen umgehen können oder auch unser Energieniveau wieder gut regulieren können. Nicht umsonst haben immer mehr Menschen das Gefühl ausgelaugt und energielos zu sein.



Sibylle brachte in Ihrem Auftritt die Brisanz des Themas rüber und motivierte die Teilnehmer und die Jury über dieses Thema nachzudenken. Sibylle gewann den Exelence Award und erhielt ihr Diplom zur Top Speakerin überreicht von Hermann Scherer.



Und zum Abschluss noch zwei Sätze zum Veranstalter: Hermann Scherer begeistert zum einen mit Witz und Leichtigkeit und zum anderen mit konkretem Wissen und Klarheit. Ich war echt begeistert, denn genau dieser Mix schafft Spaß bei der Arbeit und im Leben.