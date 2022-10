Kongress NEUE HEILUFER – Kongress für integrative Medizin und Kulturheilkunde

21.10.-23.10.2022, Bad Schandau / Schirmherr des Ärztekongresses Dr. Ingfried Hobert

Das Heilwissen unseres Planeten gleicht einer Schatztruhe voll mit Weisheit über Gesundheit und Heilung. Menschen aus allen Kulturen und Zeiten haben zum Wohl ihrer sozialen Gemeinschaft die Kräfte der Natur genutzt, um das Leben zu bereichern und zu erleichtern.



Die Entstehung des World Life Center in Bad Schandau verfolgt das Ziel, Kulturheilkunde aus den verschiedenen Medizintraditionen sichtbar zu machen und zu neuem Leben zu erwecken.



Dieses Vorhaben möchte ich mit meiner inzwischen 35 jährigen Erfahrung als Ethnomediziner unterstützen und ich freue mich schon sehr auf die praktische Umsetzung im Kongress für Kulturheilkunde und integrative Medizin.



Und ganz besonders freue mich auf die interessanten Gespräche mit offenen interessierten Ärzten, welche den neuen Zeitgeist annehmen und in Ihrer Arbeit die kulturheilkundlichen Aspekte integrieren und ein tieferes Verständnis für die Ursachen chronischer Erkrankungen entwickeln möchten.



Ihr Dr. med. Ingfried Hobert



KERNPROGRAMM



Tag 1 - 21.10.2022 - Programm



15:00 Uhr

SIBYLLE BRÄUER - Gefühle-Gemeinschaft für Lebendigkeit e.V.

Eröffnung



15:15 Uhr (90 min)

DR. MED. INGFRIED HOBERT



Arzt für Ganzheitsmedizin und Ethnomedizin

Vortrag: Silent Inflammation – Schwelbrand im System



16:45 Uhr (60 min)

DR. H. C. PETER JENTSCHURA



Ernährungsforscher

Vortrag: Regeneration degenerierter Strukturen und Funktionen - Überführung des Patienten aus der Malabsorption in die Belabsorption.



Tag 2 - 22.10.2022 - Programm



09:00 Uhr

DR. DIETER SCHWARZ (60 min)



Facharzt für Allgemeinmedizin, Chirotherapie, Homöopathie, Naturheilverfahren, Sportmedizin

Vortrag: Mitochondrial Medizin - Schlüssel zu Heilung oder Ursache unserer modernen Zivilisationskrankheiten?



10:00 Uhr

DR. MED. SEBSTIJAN PIBERL (60 min)



Facharzt Allgemeinmedizin; Notfallmedizin, Magister für Integrative- und Intensivmedizin

Vortrag: Zellstimulierung mit bestimmten Frequenzen als Überbrückung zwischen alten und neuen Wissen in der Medizin und Ergebnispräsentation aus der ärztlichen Praxis. Welches Wissen ist in Vergessenheit geraten?



11:00 - 11:30 Uhr P A U S E



11:30 Uhr

ANTON STUCKI (60 min)



Forscher, Autor, Ausbilder und Unternehmer mit Schwerpunkt Hörregeneration

Vortrag: Der Weg des VERTRAUENS



12:30 - 14:00 Uhr M I T T A G S P A U S E



14:00 Uhr

SIRID KULKA (60 min)



Zahnärztin und Spezialistin für Parodontose im Zusammenhang mit Diabetes

Vortrag: Forschung am Zusammenhang zwischen zwischen Parodontitis und Diabetes



15:00 Uhr

SVEN FRANK (60 min)



Therapeut für Naturheilverfahren Wasserkraft

Vortrag: Die Rolle der gesamten Darmflora und die Folgen einer Entgleisung



16:00 - 16:30 Uhr P A U S E



16:30 Uhr



DR. MED. INGFRIED HOBERT (90 min)



Arzt für Ganzheitsmedizin und Ethnomedizin

Vortrag: Einzigartiges Natur-Heilwissen und die wirkungsvollsten Heilpflanzen-Rezepturen aller Kulturen unserer Erde



18:00 Uhr A B E N D E S S E N



Tag 3 – 23.10.2022 - Programm



09:00 Uhr

PROF. DR. HARTMUT SCHRÖDER (75 min)

Professor für Sprachgebrauch und Therapeutische Kommunikation an der

Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder).

Vortrag: Antworten der KULTURheilkunde auf Herausforderungen unserer Zeit



10:15 Uhr ANDREAS MASCHA (45 min)



Philosoph und Projektleiter des World Life Center in Bad Schandau

Vortrag: Heilkulturelle und integral-gesundheitliche Perspektiven in Bad Schandau



11:00 - 11:30 Uhr P A U S E



11:30 Uhr DR. MED. GESINE PETEREIT M.A. (60 min)

Fachärztin für Allgemeinmedizin, Ärztin für Naturheilverfahren, Moderne Mayr-Medizin,

Homöopathie, Neuraltherapie und komplementäre Medizin und Heilkunde sowie Master

of Arts für Kulturwissenschaften

Vortrag: Achtsamkeit beim Essen und die sieben Arten des Hungers



12:30 Uhr A B S C H L U S S R U N D E

mit allen Teilnehmern und Referenten



13:30 - 14:30 Uhr M I T T A G S P A U S E

individuelle Gesprächsrunden