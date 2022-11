Handgeschmiedet und individualisiert – einzigartige Geschenke aus Solinger Messermanufaktur

Bereits in der vierten Generation stellt die Güde Messermanufaktur in Solingen seine weltweit nachgefragten Messer von Hand her. Eine einzigartige und engagierte Unternehmensgeschichte ermöglichte das Überleben dieser Manufaktur auch in Zeiten der Automatisierung in Fernost.Güde wurde vielfach ausgezeichnet für höchste Qualität und Langlebigkeit der Produkte. Ein Güde Messer hält nicht nur ein Leben lang, sondern wird immer wieder vererbt.Vom kleinen Solinger Zöppken bis zum Brotmesser mit fast einem halben Meter Länge umfasst das Produktionsprogramm das vollständige Sortiment an Küchenmessern europäischer und asiatischer Prägung. Neben Klassikern wie Kochmesser sind Jagdmesser, Outdoormesser Taschenmesser und andere Spezialmesser verfügbar. Die Güde Brotmesser sind dabei der Bestseller. Denn Güde steht als Erfinder des Wellenschliffs für Brotmesser wie keine zweite Marke für besonders hochwertige Brotmesser mit einer Länge von bis zu rund einem halben Meter. Ein ganz besonderes Exemplar kann im Moment mit Griffen des alten Wasserrades des Solinger Schleifermuseums Balkhauser Kotten erworben werden. Mehr Solingen und mehr Handarbeit in einem Messer sind nicht mehr möglich.Dr. Karl Peter Born ist Inhaber der Traditionsschmiede Güde und leitet als Urenkel des Gründers das Unternehmen in der vierten Generation.Durch die Handarbeit und die vielen auswählbaren Holzarten mit den die Griffe der Güde Messer bestückt werden können, ist schon jedes Stück ein Unikat. Jetzt hat die Sommerhoff GmbH aus Meerbusch in Zusammenarbeit mit der Güde Messermanufaktur einen Onlineshop mit dem vollständigen Sortiment und allen Informationen rund um die Solinger Manufaktur auf die beide gestellt. Eine Besonderheit: dort können die handgeschmiedeten Messer direkt online individualisiert werden. Ein Monogramm als Gravur auf dem Messerknauf ist dabei der Klassiker.Das Erscheinungsbild der ausgewählten Lasergravur wird direkt online angezeigt und ist sehr einfach zu gestalten.Sprüche und Symbole zu Anlässen wie Hochzeit, Jubiläum, Bestandene Prüfungen, Abschlüsse, etc. sind ebenfalls beliebt und werden bislang noch individuell mit den Kunden abgestimmt.Bei einigen Messern kann auch eine Vergoldung des Griffes oder der Besatz mit einem Edelstein ausgewählt werden.Individueller kann ein Geschenk kaum sein.