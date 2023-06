Gault&Millau kürt die besten Restaurants Deutschlands 2023I24

1.000 Empfehlungen quer durch die Republik auf rund 900 Seiten: Am 19. Juni 2023 veröffentlicht der Gault&Millau die besten Restaurants Deutschlands 2023I24 in München.Präsentiert werden außerdem die traditionsreichen Auszeichnungen des Guides, darunter der/die „Koch/Köchin des Jahres“, der/die „Gastronom/in des Jahres“ und die „Entdeckung des Jahres“.Der Guide zeichnet erstmals in der Rubrik „Next Generation“ Vorreiter/innen aus, die die deutsche Restaurantlandschaft künftig prägen werden. Als weitere Premiere werden in diesem Jahr die besten Weinkarten der Republik mit dem „Grand Selection Award“ gekürt.Der Gault&Millau Restaurantguide 2023I24 erscheint bei Henris Edition und ist ab dem 19. Juni 2023 im Handel erhältlich sowie unter: www.gaultmillau.de