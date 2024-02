Auszeit mit Wald – Achtsamkeitstraining und Natur-Coaching in einem, wohltuend und effektiv

bewusstes Fokussieren

Erleben des Waldes als Wohlfühlraum

intuitives Bogenschießen

Achtsamkeitsübungen in Bewegung

Angebote für Natur-Kunst (Landart, Fotografie, Lyrik)

moderierter Austausch in Kleingruppen

Entwicklung neuer, alltagstauglicher „Routinen“

optionale Angebote für Morgenaktivitäten und Abendrituale

Um neue Energie zu tanken und im Alltag wieder leistungsfähig, kreativ und gelassen zu agieren, nehmen sich immer mehr Menschen eine Auszeit in der Natur. Oft erweist sich bereits ein kleiner Spaziergang im Wald als Wohltat für die Seele. Automatisch werden Cortisol-Spiegel und Blutdruck gesenkt sowie der Parasympathikus als Zentrum für Entspannung aktiviert. Die grünen Bäume, die saubere Luft und die besonderen Gerüche geben dem Körper anregende Impulse für mehr Glück und Gelassenheit. Eine solch effektive Auszeit vom Alltag für alle, die in der Stille des Waldes Entspannung und Ruhe suchen, bietet das neue „Auszeit mit Wald“-Angebot mit dem renommierten Autor und Lehrcoach für Naturcoaching Carsten Gans.Eine unvergessliche und entspannte Zeit im Grünen erwartet die Teilnehmer:innen bei dembesonderen Seminarangebot „Auszeit im Wald“. Sowohl Privatpersonen, als auch Fach- undFührungskräfte mit ihren Teams sind willkommen und können zu festen Terminen oder nachindividueller Vereinbarung alle Vorteile dieses Auszeit-Seminars genießen. Mitten im Wald steht hierfür das Seminarzentrum Schloss Bettenburg in Unterfranken für die persönliche Entwicklung in der Natur zur Verfügung. Alleine, zu zweit oder auch in Gruppen gehen die Teilnehmer:innen in einen inspirierenden Austausch und erleben wohltuende Achtsamkeitsübungen sowie wirksame Übungen aus dem prämierten Natur-Coaching-Konzept. Fernab von allen privaten und beruflichenVerpflichtungen richtet sich der Fokus gänzlich auf die eigene Selbsterfahrung und der Wahrnehmung der Natur mit allen Sinnen. Darüber hinaus leiten vielfältige Übungen die Teilnehmer:innen an, in allen Lebenslagen mehr auf ihre ureigene Intuition zu vertrauen. Im Vordergrund stehen keine therapeutischen Maßnahmen, sondern wohltuende Übungen und Angebote mit „Wellness-Faktor“, die besonders nachhaltig zu mehr Achtsamkeit und Ausgeglichenheit verhelfen:Ein weiterer Bestandteil der Auszeit im Wald ist die einfachste Übung im Naturcoaching: DasWaldbaden. Nach einem stressigen Tag gönnt das Waldbaden Körper und Geist eine wohltuendeAuszeit und erlaubt den Teilnehmer:innen, intensiv in die umgebende Atmosphäre einzutauchen. Nach dem Flow in der Natur kann der Körper besser regenerieren und zur Ruhe kommen, wodurch sich unter anderem sogar die Schlafqualität verbessern kann.Das nächste Seminar für eine achtsame und entspannte Auszeit mit Wald findet im Seminarzentrum Schloss Bettenburg vom 21. bis 24. Juli 2024 statt. Günstige und komfortableÜbernachtungsmöglichkeiten inklusive gesunder Vollverpflegung bietet das malerische Schloss direkt vor Ort an. Genauere Informationen zum Ablauf des Seminars und ein erstes Kennenlernen mit Carsten Gans ermöglichen die unverbindlichen Online-Infoabende. Der nächste interaktive Kennenlerntermin beginnt am 14. März um 18 Uhr.