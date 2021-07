Optimieren Sie Ihre GOÄ-Abrechnung

Rechtliche Grundlagen

Anwendung der Faktorerhöhung und Begründungen

Der Behandlungsfall in der GOÄ

Beratungs- und Gesprächsleistungen, körperliche Untersuchungen und Zuschläge

Vorsorgeleistungen

Hausbesuche, Wegegeld, Zuschläge

Ultraschallleistungen

Diebietet am Mittwoch, dem, einan. Denn auch in Corona-Zeiten sind wir auf virtuellem Wege für Sie und Ihre GOÄ-Abrechnung da!In diesem fachspezifischen GOÄ-Seminar erhalten Sie das notwendige Wissen, um in der Hausarzt- sowie Kinderarztpraxis sicher abrechnen zu können. Der Behandlungsfall sowie die wichtigen Vorsorgeleistungen aber auch die optimale Abrechnung von Gesprächen und Beratungen sowie der körperlichen Untersuchung sind Thema des Seminars. Die Abrechnung von Hausbesuchen und Wegegeld sowie Ultraschallleistungen, die in den Fachbereichen der Allgemeinmedizin sowie der Pädiatrie zur Anwendung kommen, werden anhand von vielfältigen Fallbeispielen erläutert.Das virtuelles GOÄ-Abrechnungstraining wird von unserer GOÄ-Trainerin Heike Junge-Rappenberg mit einergeleitet. Durch diese kleine Gruppengröße erwarten Sie zwei Schulungsstunden mit fokussiertem Input, intensivem Erfahrungsaustausch untereinander und belebender Interaktion.Die Inhalte des GOÄ-Trainings sind:Das Online-Abrechnungstraining ")" richtet sich an Mediziner (m/w/d) und medizinisches Personal aus Praxis, Klinik und MVZ aus den Fachrichtungen Allgemeinmedizin, praktische Ärzte, Hausärztliche Internisten, Kinder- und Jugendheilkunde sowie an Verwaltungspersonal, das mit der Abrechnung betraut ist.Online-Trainerin des virtuellen GOÄ-Abrechnungstrainings ist unsere Abrechnungsexpertin. Sie ist Fachreferentin für Praxis- und Abrechnungsseminare, Praxismanagerin (FH/SRH) und QM-Beauftragte sowie interne Auditorin im Gesundheitswesen. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in der Privatabrechnung nach GOÄ, der Kassenabrechnung nach EBM und dem Praxismanagement. Seit über 18 Jahren ist sie als Referentin deutschlandweit tätig.Die Teilnahmegebühr beläuft sich pro Teilnehmer*in für Absolventen (m/w/d) eines Zertifikatslehrganges der Frielingsdorf Akademie auf 83,20 € (zzgl. MwSt.), die reguläre Seminargebühr für das Online-Abrechnungstraining beträgt 104,20 € (zzgl. MwSt.).Das GOÄ-Abrechnungstraining findet am 8. September 2021 in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr als Online-Abrechnungsseminar über Zoom oder GoToMeeting statt. Weitere Informationen zu den Inhalten und Anmeldemodalitäten erhalten Sie unter der Rufnummer 0221-139836-63, per Mail unter koenig@frielingsdorf.de oder auf unserer Internetpräsenz unter www.frielingsdorf-akademie.de