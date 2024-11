Xantener Südsee: Freizeitspaß auch in der kalten Jahreszeit

Ab Samstag, den 16. November, steht im Hafen Xanten an der Xantener Südsee wieder die beliebte Kunsteisbahn zum Eisstockschießen zur Verfügung. Bis Ende Januar 2025 kann wieder täglich während der Öffnungszeiten des Plaza del Mar gespielt werden.Auch das beliebte „Lattl-Schießen“ steht als Special wieder bereit. Hierbei können zwei Gruppen gegeneinander antreten. Mit Eisstöcken wird abwechselnd auf die aufgereihten Nummernschilder mit der höchstmöglichen Punktzahl gezielt.Die Reservierung der Eisstockbahn kostet 40 €/Stunde und kann nur direkt im Plaza del Mar sowie telefonisch (Tel.: +49 (0)2801 9820815) oder per E-Mail (E-Mail: plazadelmar@f-z-x.de) vorgenommen werden. Insbesondere für größere Gruppen empfiehlt es sich, zusätzlich eine Spielleitung gegen Aufpreis hinzu zu buchen.Ergänzt wird der winterliche Freizeitspaß um weitere Aktivitäten an der frischen Luft: Für noch mehr Abwechslung in der Vorweihnachtszeit hat das Freizeitzentrum Xanten (FZX)-Team sein Gastronomie- und Eventangebot im Plaza del Mar, dem beliebten Restaurant im Hafen Xanten, unter dem Titel „Winterzauber“ erweitert:Bereits seit Anfang November werden für Gruppen, ausgehend vom Hafen Xanten, zweistündige winterliche Floßfahrten über die Xantener Südsee veranstaltet. Gruppen mit bis zu 30 Teilnehmenden können ihre Fahrt terminlich individuell reservieren. An Bord erwartet sie nicht nur der FZX-Floßführer, sondern auch ein vorweihnachtlich stimmungsvoll beleuchtetes Floß mit wärmender Feuertonne und auf Wunsch weihnachtlicher Hintergrundmusik. Für den Aufenthalt an Bord können Glühwein, Punsch, Kakao sowie kleine Snacks dazu gebucht werden.Organisiert wird alles über das FZX InfoCenter, das Reservierungsanfragen online auf www.f-z-x.de oder telefonisch unter Tel.: +49 (0)2801 715656 montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr entgegennimmt.An allen Adventssonntagen werden zweimal täglich Floßfahrten als festes Angebot für Individualgäste angeboten. Am 1., 8., 15. und 22. Dezember kann man jeweils um 14:30 Uhr oder um 16:00 Uhr zusteigen und ablegen.Tickets gibt es je nach Verfügbarkeit beim Floßführer vor Ort. Garantiert mitfahren darf, wer sein Ticket rechtzeitig im Voraus auf www.f-z-x.de online bucht. Im Preis von 15,50 € für Erwachsene und 13,50 € für Kinder bis 15 Jahre ist jeweils auch eine Tasse Glühwein oder Kakao pro Person enthalten.Am 23. November kann man sich im Plaza del Mar wieder warmtanzen, wenn die beliebte Eventreihe Plaza Party fortgesetzt wird. Los geht es bei freiem Eintritt um 21 Uhr mit Musik aus unterschiedlichen Genres, aufgelegt vom DJ-Team „Magic Sound“. Diese sorgen auch für die musikalische Unterhaltung der Gäste während der ‚Pre X-Mas Party‘ am 23. Dezember ab 21 Uhr. Auch hierzu ist der Eintritt frei.Während der Feiertage bietet sich zudem eines der festlichen Weihnachtsfrühstücke am Feiertag-Dienstag, den 24. Dezember oder am Feiertag-Donnerstag, den 26. Dezember an.Anmeldungen zum opulenten Buffet jeweils von 9:15 Uhr bis 11:15 Uhr können direkt vor Ort im Plaza del Mar, telefonisch (Tel.: +49 (0)2801 9820815) oder per E-Mail (E-Mail: plazadelmar@f-z-x.de) vorgenommen werden.