Auch in diesem Jahr werden im Hafen Xanten wieder drei Tanz-Workshops in Kooperation mit der Tanzschule Wille aus Kamp-Lintfort angeboten.Den Auftakt bildet ein Bachata-Workshop am Mi., 17. Juli 2024.Von 19 bis 20 Uhr sind alle Einsteiger herzlich willkommen, diesen Tanz, der seinen Ursprung in der Dominikanischen Republik hat, zu entdecken. Von 20 bis 21 Uhr richtet sich der Kurs an Fortgeschrittene.Weiter geht es dann am Mi., 24. Juli, mit einem Linedance- Workshop. Linedance ist ein besonders einsteigerfreundlicher, choreografierter Reihentanz. Ob mit oder ohne Partner/in, getanzt werden vielfältige Stile zu Musik von Oldies bis Charts. Um 19 Uhr ist der Kurs für Einsteiger und ab 20 Uhr für Fortgeschrittene.Am Sa., 27. Juli endet die Workshop-Reihe mit dem Thema Discofox. Dann starten Anfänger um 18 Uhr und Fortgeschrittene um 19 Uhr. Um 20 Uhr schließt sich die beliebte Tanz-Party an, zu der wiederum alle Kursteilnehmenden und tanzfreudigen Gäste bei freiem Eintritt eingeladen sind.Die Teilnehmerzahl ist für alle Kurse begrenzt und die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung zu den Workshops ist erforderlich via Website: www.tanzschule-wille.de Wer bei den zuvor genannten Tanz-Workshops spontan Mittanzen möchte, - sofern dann noch Kapazitäten verfügbar sind bzw. man sich mit dem Tanzen im Randbereich zufrieden gibt -, oder einfach nur zuschauen möchte, ist selbstverständlich ebenfalls herzlich Willkommen zu den Tanz-Workshops im Hafen Xanten.