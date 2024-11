Nach den vielen politischen Nachrichten aus dem „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ empfiehlt das Team des Freizeitzentrums Xanten (FZX), doch mal aus einer anderen Perspektive einen Blick über den Atlantik zu werfen - und zwar in sportlicher Hinsicht: Am 9. Februar 2025 wird dort nämlich mit dem „Super Bowl“ wieder ein wahrer Straßenfeger zelebriert, der nicht nur in den USA selbst zu den absoluten Sport-, Live- und TV-Höhepunkten des Jahres zählt, sondern auch weltweit ein wahrer Quotenhit ist.



Rund um das Finale der US-amerikanischen American Football-Profiliga NFL, das im Ceasars Superdome in New Orleans, Louisiana, geplant ist, sorgen verschiedenste Festivitäten bis hin zur weltberühmten Halbzeitshow für Abwechslung, Aufmerksamkeit und Interesse.



Und das kann am Sonntag, den 9. Februar 2025 erstmals auch an der Xantener Südsee, im Freizeitzentrum Xanten, mitverfolgt werden: Hier lädt das Team des FZX-Hafenrestaurants Plaza del Mar an diesem Abend zur „Super Bowl“-Übertragung und passendem Rahmenprogramm ein.



Dazu gehört natürlich auch ein Buffet mit Speisenangebot im „American Style“ sowie eine abgestimmte Getränkekarte.



Wer hier live mit dabei sein möchte, kann sich ab dem 15. Novem-ber 2024 ein Ticket (29,50 € inkl. Einlass, Welcome-Drink und Teilnahme am Speisenbuffet) direkt im Plaza del Mar oder online auf f-z-x.de sichern. Dabei lohnt sich Schnelligkeit, denn die Teil-nehmerzahl ist auf 85 Personen begrenzt. Mit im Publikum dabei sein werden zudem die „Kevelaer Kings“, die als lokaler Football-Club die Live-Übertragung im Plaza del Mar im Hafen Xanten, Xantener Südsee, unterstützen.



So., 09.02.2025, 22:00 Uhr (Einlass):

Super Bowl-Übertragung im Plaza del Mar, Hafen Xanten

Salmstr. 30, 46509 Xanten

Tickets direkt im Plaza del Mar und online auf f-z-x.de





