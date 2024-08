„Summer breathe“ an der Xantener Südsee: Den Sommer genießen und Durchatmen

Den Sommer genießen und Durchatmen, so lautet das Motto der Veranstaltung „Summer breathe“ im Wassersportcenter Beachline.



Nach dem großen Zuspruch der Auftaktveranstaltung im Vorjahr gibt es jetzt die Neuauflage von „Summer breathe“. Los geht es wieder am kommenden Freitag, den 9. August ab 19 Uhr im Wassersportcenter Beachline, Xantener Südsee.



Das After Work-Event verbindet Wassersport-Trends und Gesundheitsthemen, um in entspannter Atmosphäre ins Wochenende zu starten, und dazu natürlich kleine Snacks und leckere Getränke.



Der Eintritt ist frei.



Das Thema der Veranstaltung am Freitag lautet „SUP Edition“, also Stand Up Paddling. Ab 19 Uhr wird auf den Tarif des SUP-Verleihs ein Rabatt von 20 % gewährt. Über den Abend verteilt beginnen mehrere kostenlose SUP-Schnupperkurse, um den Paddelspaß zu entdecken. Zudem kann man ab 22 Uhr an einem stimmungsvollen Moonlight-Paddeln teilnehmen. Auch dieses ist mit eigenem Board kostenfrei -für Leih-Boards fällt lediglich der rabattierte Tarif an- und eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach an der Verleihkasse melden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

