Sommer Open Air Xantener Südsee startet am 28. Juni mit den Sommer-Wiesn und am 29. Juni: Kasalla!

Beliebte Musik-Acts, unterhaltsame Kabarett- sowie Comedyformate und eine passende Gastronomie open air – das bietet seit vielen Jahren das FZX Sommer Open Air im Naturbad Xantener Südsee, Freizeitzentrum Xanten.



Freitag, 28. Juni: Sommer-Wiesn



Die „Sommer-Wiesn“ bilden am Freitag, den 28. Juni 2024 den Auftakt zum diesjährigen Sommer Open Air Xantener Südsee im Freizeitzentrum Xanten.



Hier kann das bayerische Gefühl open air unter dem sommerlichen Himmelszelt gelebt werden. Bei angenehmen Temperaturen, einem traditionellen Fassanstich und original bayerischen Schmankerln und Getränken ist die Grundlage für unvergleichliche Biergarten-Stimmung schon gelegt. Gekrönt wird das Abendprogramm mit der erstklassigen Live-Musik der „Fetzentaler“ auf der Bühne. Die 7-köpfige Band sorgte schon beim „Oktoberfest Xanten“ mit ihrem energiegeladenen Auftritt für legendäre Stimmung.



Stilechte Bierzelttische und -Bänke laden die Gäste der ‚Wiesn‘ zum Verweilen wie bei einem Oktoberfest ein. Die Platzwahl ist frei.



Deftige, original bayerische Spezialitäten, wie zum Beispiel Leberkäse-Semmel, aber auch Schmörkes und anderes mehr sowie eine große Getränkeauswahl, darunter natürlich auch das beliebte „Spaten“, holt man sich an den umliegenden Verkaufsständen selbst. Das Mindestalter zum Besuch der Veranstaltung ist 16 Jahre.



Samstag, 29. Juni: Kasalla



Das kölsche Pop-Quintett sind der Ex „Peilomat“-Gitarrist und Songwriter Flo Peil, der Sänger Bastian Campmann und ihre Weggefährten Ena Schwiers, Sebi Wagner und Nils Plum, die sich vor über zehn Jahren eher als „Schnapsidee“ einer Partynacht zusammenfanden. Ihr Studioalbum „Mer Sin Eins“ schaffte es 2017 auf Anhieb von 0 auf Platz 5 der deutschen Albumcharts und bescherte der Band nicht nur die erste Top Ten-Platzierung ihrer Karriere, sondern auch den bislang höchsten Charteinstieg einer kölschen Band seit „BAP“ im Jahr 1981.



Kasalla möchten den Menschen zeigen, „dass der Dialekt keine Einschränkung der Musik auf „Ufftata“ aufzwingt, sondern die Möglichkeiten, Musik zu machen noch erweitert“, so Gitarrist Flo.



Souverän und mit spielerischer Leichtigkeit bewegt sich die Band zwischen den Genres Chanson, Folk, Elektro und Funk. „Unser Kerngeschäft ist und bleibt aber natürlich Rock", betont Keyboarder Ena. Und natürlich die kölsche Sprache. Der Dialekt: Der rote Faden, der alles zusammenhält.



Für den Zeitplan am Samstag, den 29. Juni haben Künstler und Veranstalter die Entwicklung rund um die Fußball-Europameisterschaft voll im Blick. Damit auch KonzertbesucherInnen noch die Möglichkeit haben, das Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstag um 21 Uhr -zum Beispiel beim „Public Viewing“ im Hafen Xanten, Xantener Südsee- mit zu verfolgen, wird der Konzertbeginn zeitlich angepasst. Los geht es daher bereits um 18:30 Uhr.



Ticketkäufer werden über die Änderung der Uhrzeit auch direkt per E-Mail informiert.



