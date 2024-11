„Potter Quiz Abend“ im Plaza del Mar, Hafen Xanten

Lumos! Am Mittwoch, den 11. Dezember 2024 wird das Plaza del Mar im Hafen Xanten zu einer Außenstelle von Hogwarts, der berühmten Schule für Hexerei und Zauberei in der Welt von Harry Potter!Zeit für einen wahrlich zauberhaften Abend: Beim Potter-Quizabend kann jeder mitmachen und sein Wissen über die magische Welt von Harry, Hermine und Co. testen.Hier kann man sich von einem spannenden, moderierten Quiz unterhalten lassen und dazu die leckeren Speisen und Getränke aus der Speisekarte des Plaza del Mar genießen. Veranstaltet wird das Quiz vom Team des Plaza de Mar in Zusammenarbeit mit dem Moderator und Entertainer Tim Perkovic aus Dinslaken.Wer bereit für ein magisches Battle ist, kann sich ab sofort sein Ticket zum Preis von 10,- € zzgl. Gebühren online reservieren: https://www.perkovicentertainment.de/tickets Hexen, Zauberer und Muggel – hier sind alle willkommen!