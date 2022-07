Open Air-Highlights im Naturbad Xantener Südsee erleben

Kabarett mit "Frau Jahnke..." und Gästinnen am Freitag, 26. und Beachparty mit Peter Wackel und Co. am Samstag, 27. August 2022 open air im Naturbad Xantener Südsee

Am Freitag, dem 26. August und Samstag, dem 27. August 2022 bietet das Team des Freizeitzentrums Xanten (FZX) den zweiten Teil des FZX Sommer Open-Airs 2022. Gleich zwei Mal bieten sich wieder Gelegenheiten, Unterhaltung und Musik unter freiem Himmel zu genießen:



Am Freitag, dem 26. August steht zuerst humorvolle Unterhaltung auf dem Programm. "Frau Jahnke hat eingeladen..." heißt die Veranstaltungsreihe, in der Gerburg Jahnke mit ihren Lieblingskolleginnen aller Genres, Alter und Haarfarben den Abend gestalten. Von der fulminanten Lachsalven-Frauen-Power können sich alle Fans am Freitag, dem 26. August 2022 ab 19:30 Uhr im Naturbad Xantener Südsee höchstpersönlich überzeugen. Neben Gerburg Jahnke selbst sind bereits folgende Gästinnen angekündigt: Miss Allie, Katie Freudenschuss, Mirja Regensburg und Frieda Braun.



"Wir wollen nicht mehr darüber reden, dass es nur so wenige gute Frauen in der Szene gäbe. Wir sind präsent, und wir sind viele. Wir behaupten uns elegant und leichtfüßig neben all dem Männerkabarett. Wir sind nicht in Konkurrenz. Wir machen unseren Job - in Kabarett, Comedy, Liedgut, Slapstick und Poetry. Im TV, im Netz und auf den Bühnen. Wir sind witzig, politisch, böse, moralisch oder absurd, wir können singen oder eher nicht, und meistens sind wir schön!" lautet das Statement von Gerburg Jahnke zu der Veranstaltung.



Natürlich ist das alles live und open air noch viel spannender. "'Frau Jahnke hat eingeladen...' heißt: Wir haben Zeit, und wir lassen uns gehen. Jeder Abend ist anders, jeder ist wunderbar. Und inzwischen kommen auch eine Menge Männer zu unseren Damenshows."



Beachfeeling pur und abfeiern an der Xantener Südsee heißt es dann am Samstag, dem 27. August 2022 ab 19:00 Uhr open air im Naturbad Xantener Südsee. Denn dann ist wieder "Mallorca Beachparty"!



Sandstrand, Palmen, Cocktails schlürfen und die echten InselStars machen die Mallorca-Beachparty im Naturbad Xantener Südsee zu einem Top-Event des Sommers. Mit dabei in diesem Jahr: Stargast Peter Wackel, Tim Toupet, Rick Arena und natürlich DJ Paraiso.



Mit Hits wie "Sch*** drauf, Malle ist nur einmal im Jahr", "I Love Malle" oder "Die Nacht von Freitag auf Montag" und seinen Evergreens "Joana" sowie "Party, Palmen, Weiber und 'n Bier" ist Peter Wackel seit 25 Jahren die Ikone des deutschsprachigen Partypops und gehört zu den meist gehörten und meist gebuchten Mallorca-Stars. Als Bierkönig-Matador gilt er als der Publikumsmagnet der Partyinsel und wurde zum offiziellen Palma Beach-Botschafter auf Mallorca ernannt. Mit 12 Top-100 ChartHits, über 200 aufgenommenen Songs, unzähligen Fernsehauftritten, eigenen TV-Shows, mit unterschiedlichen WackelEventreihen, der Peter Wackel-Partywelt, einem Gold Award und als Werbegesicht für eine der größten Supermarktketten Deutschlands kann Peter auf eine sehr bewegte und unvergleichlich erfolgreiche Karriere zurückblicken.



Dynamisch und nach vorn gewandt erfindet sich Peter Wackel immer wieder neu. Er glänzt mit einzigartigen Bühnenauftritten und seiner neuen Drumshow, bringt mit modernen Rhythmen frischen Wind nach Mallorca, engagiert sich mit Hilfsprojekten in Erste Welt-Ländern und ist in der Presse omnipräsent. Peter Wackels Blick ist in die Zukunft gerichtet, mit vielen neuen Projekten und mit der Musik als sein Hobby und Traumberuf.



Tim Toupet - der singende Kult-Frisör, Party- und Schlagersänger aus Kölle performt seine Hits wie "Du hast die Haare schön" seit 2005 am Ballermann auf Mallorca. Weitere bekannteste Hits sind das "Fliegerlied", "Ich bin ein Döner" und das "Bobfahrerlied". (Quelle: VIP.de)



Rick Arena hat seine Unschuld schon lange verloren: seit über einem Jahrzehnt ist das "Bierkönig-Kind" jede Woche live. Ausgezeichnet mit vier Party-Music Awards, zahlreichen goldenen CDs und als "höchster Neueinsteiger" in den offiziellen deutschen Single-Charts, egal ob mit dem Party-Original "Wir sind die Kinder vom Süderhof", "Radler ist kein Alkohol", "Solange wir an der Theke stehen" oder seinem neuen Geniestreich "Malle DNA" - Rick "180" Arena ist der Volltreffer und eine feste Größe im Bierkönig und Oberbayern auf Mallorca.



Frau Jahnke hat eingeladen...

präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein

Freitag, 26. August 2022, 19:30 Uhr, Einlass: 18:30 Uhr

bestuhlt, die Platzwahl ist frei



Mallorca Beachparty

mit freundlicher Unterstützung von Edeka Lurvink Xanten

Samstag, 27. August 2022, 19:00 Uhr, Einlass: 18:30 Uhr



Naturbad Xantener Südsee

Am Meerend 2

46509 Xanten (Wardt)

Tickets auf f-z-x.de und eventim.de