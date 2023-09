Oktoberfest Xanten öffnet sein Festzelt an den Sonntagen bei freiem Eintritt

Am 29. September startet das Oktoberfest Xanten nach dreijähriger Pause und es heißt endlich wieder: „O’zapft is!“ Bis zum 15. Oktober bietet das Freizeitzentrum Xanten im großen Festzelt auf der Xantener-Wiesn jeden Freitag-, Samstagabend und Sonntag ein stimmungsvolles Oktoberfest-Programm.Der Veranstalter des Oktoberfestes Xanten, Freizeitzentrum Xanten (FZX), hat nun kurzfristig seine Entscheidung bezüglich der Oktoberfest-Sonntage (1., 8. und 15. Oktober 2023) überdacht. Die bisherige Eintrittspreisregelung für die Sonntage entfällt, der Eintritt in das Festzelt ist -wie in Xantener Oktoberfest-Zeiten „vor Corona“- frei.„Zusammen mit der Geschäftsführung haben wir die bisherige Resonanz auf die Sonntagsveranstaltungen analysiert. Dadurch sind wir zu der Entscheidung gelangt, dass die Durchführung der Veranstaltung sonntags bei freiem Eintritt sowohl für alle Gäste, als auch für die betrieblichen Abläufe die bessere und natürlich auch attraktivere Lösung insgesamt darstellt“, fasst Ludwig Ingenlath, FZX-Leiter und Wiesn-Wirt des Xantener Oktoberfestes, die Gründe für diese kurzfristige Änderung zusammen.Damit steht allen Besuchern das attraktive Oktoberfest-Programm mit wechselnden Live-Bands, bayerischen Spezialitäten und vielem mehr an den Sonntagen bei freiem Eintritt in das Festzelt zur Verfügung.Neben einigen weiteren Änderungen war für die Oktoberfest-Sonntage im Vorjahr eine Eintrittspreisregelung festgelegt worden. Hintergrund waren die enormen Preissteigerungen bei allem, was man für die Durchführung eines der größten Oktoberfeste außerhalb Bayerns und Baden-Württembergs braucht, vor allem Personal, Energie, Waren und vieles mehr.Seit Anfang August war der Vorverkauf für die Oktoberfest-Sonntage, der ausschließlich online auf www.oktoberfest-xanten.de stattfindet, eröffnet. Gäste, die bisher entsprechende Tickets gekauft haben, werden in Kürze direkt informiert und können sich den Kaufpreis zurückerstatten lassen.Wie in früheren Jahren bieten alle Oktoberfest-Sonntage neben dem zünftig-bayerischen Wiesn-Flair auch wieder ein besonderes „Special“.Der erste Sonntag, 1. Oktober, startet dabei mit dem Special „Karneval meets Oktoberfest“ von 12 bis 18 Uhr. Es wurde beim letzten Oktoberfest Xanten im Jahr 2019 neu eingeführt und war direkt so beliebt, dass sich die Veranstalter für eine Neuauflage entschieden haben. Wiederum in Zusammenarbeit mit dem Xantener Carnevals Verein (XCV) hat das Freizeitzentrum Xanten daher Karnevalsvereine aus nah und fern zur Teilnahme angeschrieben. Alle Karnevalisten und Karnevalsvereine sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.Neben dem geselligen Zusammensein kann man an einem bayerischen Wettbewerb teilnehmen. Die Live-Musik auf der Bühne kommt am 1. Oktober übrigens von der Band „Confect“, die von den höchsten Gipfeln Österreichs über die größten bayerischen Volksfeste bis hin zu den Mega-Events im Ruhrgebiet vertreten ist.Nach weit über 2000 Live-Auftritten gibt es kaum ein Gebiet, wo man die mehrfach ausgezeichnete Party-Band nicht kennt.Am „Karneval meets Oktoberfest“-Special interessierte Vereine können nähere Infos per E-Mail an events@f-z-x.de anfordern und sich darüber anmelden.Der Sonntag, 8. Oktober, steht zum zwölften Mal als „Schützen-Oktoberfest“ im Kalender, das vom Freizeitzentrum Xanten in Zusammenarbeit mit der Schützenbruderschaft St. Willibrord Wardt veranstaltet wird. Den Auftakt bildet wie früher ein festlicher Umzug vom Hafen Wardt durch die Ortschaft bis hinein in das Festzelt vor der Veranstaltung, die um 12 Uhr im Festzelt beginnt. Neben den Schützenvereinen sind hierzu auch Musikvereine und Spielmannszüge wieder herzlich eingeladen.Ebenfalls am Sonntag, dem 8. Oktober findet wieder einim Festzelt statt. Der katholische Wortgottesdienst wird von der Pastoralreferentin der Propsteigemeinde St. Viktor Xanten, Frau Christiane Flüchter, zelebriert und beginnt um 10 Uhr, sodass Teilnehmende im Anschluss den Einzug der Schützen miterleben und die Sonntags-Wiesn mitfeiern können.Nach dem Einzug in das Festzelt wird beim Königsschießen mit der historischen Armbrust der oder die Xantener Oktoberfest-Schützenkönig/in des Jahres 2023 ermittelt.Das musikalische Programm gestalten „Aischzeit“, die auf der Bühne nur ein Gas kennen – und das ist Vollgas. Ob Volksmusik, „VolkXXrock“, Party-Schlager, Rock und Pop sowie Titel ihrer eigenen CDs, verpackt in einen unvergesslichen Tag bester Unterhaltung. Informationen und Anmeldung für interessierte Schützen und Musikvereine oder Spielmannszüge ab sofort per E-Mail unter [email=events@f-z-x.de.]events@f-z-x.de. [/email]Am letzten Oktoberfest-Sonntag, 15. Oktober, lautet das Special dann „Blaulicht goes Oktoberfest“ und richtet sich an Feuerwehren, Sanitätsdienste, Rettungsorganisationen, Polizeidienststellen, Krankenhäuser und weitere in diesem Sinne tätige Organisationen und Einrichtungen.Diese können nähere Infos und Anmeldungen per E-Mail an: events@f-z-x.de anfordern. Neben dem geselligen Zusammensein kann man auch hier wieder an einem bayerischen Wettbewerb teilnehmen.Am 15. Oktober spielt ab 12 Uhr die „Joe’s Wiesn-Band“ auf der Festzeltbühne. Die fünf schneidigen Musiker und die rassige Sängerin Dine sind nicht nur ein Ohren-, sondern auch ein Augenschmaus, die ihren Gästen jede Menge zünftige und oktoberfestgemäße Partymusik zwischen „Schunkeln-Songs“ und „Highway To Hell“ bieten wird, darunter auch ab 16 Uhr das „Wiesn-Finale“ mit den beliebtesten Hits des Oktoberfestes Xanten 2023 und einem Abschluss im Konfetti-Regen um 18 Uhr.Für alle, die für kleines Geld einmal Wiesn-Flair in Xanten erleben wollen, gibt es das „Eröffnungs-Special“. Das Ticket beinhaltet nur den Eintritt in das Festzelt und einen reservierten Platz im Zelt-Innenraum zum Preis von 15,00 Euro pro Ticket (ohne Verzehr-gutscheine). Das Eröffnungs-Special ist buchbar für Freitag, den 29.9. sowie 6. und 13.10.Es empfiehlt sich auch für 16- bis 18-jährige, die im Rahmen des „Schools out“-Specials am 29.9. ebenfalls im Oktoberfestzelt mitfeiern können.Für die weiteren Abendveranstaltungen am 30.9., 7. und 14.10. sind noch einzelne Restkarten online buchbar.Der Vorverkauf findet ausschließlich online auf www.oktoberfest-xanten.de/... statt.