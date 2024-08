Naturbad Xantener Südsee: Fazit zu Parken, Schwimmen mit Hund und weiteren Angeboten

Mit Beginn der Badesaison im Mai hatte das Freizeitzentrum Xanten (FZX) einige neue Angebote im Naturbad Xantener Südsee eingeführt, darunter Parkgebühren auf den Parkplätzen am Naturbad und die Nutzung des Bades für Hunde an einem separaten Hundestrand.Nach gut der Hälfte der NRW-Sommerferien ist es Zeit für ein erstes Zwischenfazit.Für die Benutzung der Parkplätze am Naturbad Xantener Südsee wurden in diesem Jahr erstmals Parkgebühren eingeführt. Der Parkpreis beträgt pauschal 3 € pro Auto. Bis zur Inbetriebnahme eines vollständig integrierten Systems testet das FZX verschiedene organisatorische Abläufe für die Bezahlung. „Bislang kann die Parkgebühr nur bar vor Ort bezahlt werden“, erläutert Ludwig Ingenlath, Leiter des Freizeitzentrums Xanten. „Zudem kann derzeit aus personellen Gründen noch nicht an allen Tagen kassiert werden.“Die Besucher des Naturbades werden jedoch auf der Webseite und beim Kauf eines Online-Tickets auf die Parkgebühren hingewiesen, die grundsätzlich an jedem Tag zu bezahlen sind. Nach den ersten -in diesem Sommer noch sehr spärlichen- „Hochbetriebstagen“ hat sich als beste Lösung das Bezahlen bei der Ausfahrt herauskristallisiert. „Damit bekommen wird die Fahrzeuge schnellstmöglich von den Zufahrtsstraßen auf die Parkplätze und ermöglichen den Gästen somit die Anreise so kurz wie möglich zu halten“, so Ingenlath. „Das schätzen unsere Gäste sehr. Wir erhalten viel positive Zustimmung für diesen Ablauf“.Deshalb soll dieser auch weiterhin so praktiziert werden, wobei auf dem Parkplatz nur bar bezahlt werden kann. Zusätzlich wird es ab sofort die Möglichkeiten geben, die Parkgebühr an den Kassen des Naturbades in bar oder mit EC-Karte und schon bald auch online mit Kreditkarte oder per PayPal zu bezahlen. Dann kann der Parkplatz bei der Ausfahrt schon gegen Vorlage des entsprechenden Parktickets verlassen werden. „Parallel laufen die Vorbereitungen für ein vollständig integriertes System“, berichtet Ingenlath. „Hier stehen wir derzeit in Gesprächen mit verschiedenen Anbietern.“ Die Umsetzung soll noch in diesem Jahr erfolgen. Die Parkgebühr selbst wird von den Besuchern im Übrigen durchweg akzeptiert.Neu seit dieser Saison ist im Naturbad Xantener Südsee auch ein separater Hundestrand für das Baden mit Hund. „Haustiere finden immer mehr Verbreitung und insbesondere Hunde auch Akzeptanz. Unser Ziel ist es deshalb, wo immer es möglich ist, Freizeitgestaltung mit Hund zu ermöglichen,“ so Ingenlath. Das neue Angebot wird sehr gut angenommen und von den Gästen mit Hund besonders gelobt. An den Kassen des Naturbades gibt es zudem ausführliche Infos und Utensilien für Besucher mit Hund. Der Naturbad-Tarif für Hunde beträgt 5,50 € und pro Person darf nur eine begrenzte Anzahl mitgeführt werden. Innerhalb des Naturbades gilt eine Anlein- und selbstverständlich auch die ständige Aufsichtspflicht.Das FZX-Team um Ludwig Ingenlath freut sich auf die weiteren -möglichst sommerlichen- Ferienwochen, denn ein erstes Zwischenfazit zu den Naturbad-Besucherzahlen in diesem Jahr fällt ziemlich ernüchternd aus: „Bisher schneidet dieser Sommer aus Sicht des Naturbades leider nicht gut ab. Die Wetterlage war lange instabil, immer Sonne und Regen im Wechsel“, resümiert der Leiter des Freizeitzentrums Xanten. „Bis Juli blieben die Besucherzahlen des Naturbades weit hinter den Planungen zurück. Aber es liegen noch einige Wochen vor uns, für endgültige Zahlen und Urteile über das Jahr ist es jetzt noch zu früh“.Zudem gibt es auch noch einige Specials im Programm: So wird zum Beispiel anlässlich des 50. Jubiläums am Sa., den 17. August ein Abendschwimmen veranstaltet. Hier können die Gäste des Naturbades bei Musik und stimmungsvoller Beleuchtung das Naturbad-Feeling unter dem Sternenhimmel genießen.Nach den NRW-Sommerferien startet dann der Hauptteil des diesjährigen Sommer Open-Airs im Naturbad Xantener Südsee vom 24. bis 31. August. Los geht es mit Comedy von „NightWash“ am Sa., 24. August und „Atze Schröder“ am So., 25. August. Am darauffolgenden Wochenende steht dann Musik mit „Michael Schulte“ am Fr., 30. und „Beatrice Egli“ am Sa., 31. August auf dem Programm. Für alle Veranstaltungen können noch Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen, bei Eventim und direkt auf www.f-z-x.de erworben werden. Präsentiert wird das Programm des FZX Sommer Open-Airs Xantener Südsee von der Sparkasse am Niederrhein.